Ataşehir'de Ata Kafe'nin 4. Şubesi Açıldı

ATAŞEHİR'DE Ata Kafe'nin 4'üncü şubesi açıldı. Her sabah saat 8'de kapılarını açan işletmeler günde ortalama bin 200 kişiye hizmet veriyor. Çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi lezzetlerin müşterilere uygun fiyatla sunulduğu kafelerde çay ise 10 liraya servis ediliyor. Ata Kafelerde ayrıca ödüllü kahveler, günlük üretilen pasta ve sandviçler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bu zor ekonomik süreçte sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendiriyor, siz değerli komşularımıza nefes alabileceğiniz alanlar, mekanlar ve hizmetler sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Ataşehir Belediyesi, ilçe sakinlerine uygun fiyatlarla sosyal alanlar sunmayı hedefleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye bünyesinde açılan Ata Kafe'nin 4'üncü şubesi, Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ata Kafelerin vatandaşlara uygun fiyatlı hizmet sunduğunu söyledi.

'SOSYAL BELEDİYECİLİK TARAFINDA ATTIĞIMIZ ADIMLARI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'

Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Günümüzün ekonomik koşullarının herkesi zorladığını biliyoruz. Eskiden dar gelirlinin bir simit, bir çayı vardı; maalesef bugün o bile ellerinden alındı. Biz ise bu zor ekonomik süreçte sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendiriyor, siz değerli komşularımıza nefes alabileceğiniz alanlar, mekanlar ve hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, bugün burada Ataşehir Belediyesi olarak dördüncü Ata Kafemizi açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Adıgüzel, sosyal belediyecilik çalışmalarının sadece kafelerle sınırlı kalmadığını belirterek, "Bu kapsamda yürüttüğümüz sosyal projeler, eğitim faaliyetleri ve çeşitli etkinliklerle toplumun her kesimine ulaşmayı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRECEK

Onursal Adıgüzel, 4'üncü şubesinin açılışını gerçekleştirdikleri Ata Kafe hakkında ise şöyle konuştu:

"Herkesin rahatça oturup sohbet edebileceği, dostlarıyla bir araya gelebileceği mekanlar oluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu tür alanların dayanışma ve paylaşma kültürünü de güçlendirdiğine inanıyorum. Daha doyurucu ve lezzetli ürünlerle sizleri buluşturuyoruz. Yeni logomuz ise Ataşehir'in modern vizyonunu yansıtıyor. Ata Kafelerin sayısı artacak, yakında yeni şubeler de sizlerle olacak."

ÖZEL İŞLETME HALKA AÇILDI

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Belediyenin imkanları halk için anlayışıyla yola çıkılarak, önceden özel bir işletme olarak hizmet veren mekan, belediye tarafından yeniden tasarlanıp sosyal tesis olarak kapılarını vatandaşlara açtı. Vatandaşlara uygun fiyatlı ürünleriyle rahat bir nefes aldıran Ata Kafe, yeni şubesinde tamamen yenilenmiş bir konseptle hizmet vermeye başladı. Logoda yapılan modern dokunuşlar ve zenginleştirilen menüsüyle, Ata Kafe hem görünümü hem de sunduğu lezzetlerle Ataşehir halkının vazgeçilmez adresi olmayı hedefliyor."

4 YENİ ŞUBE AÇILACAK

Ata Kafeler, daha önce Barbaros Mahallesi'ndeki İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, İçerenköy Mahallesi'ndeki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Atatürk Mahallesi'ndeki Atapark'ta hizmet veriyordu. Yeni şube, birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Amfili Park'ta yer alarak, bu sosyal yapıyı daha da güçlendirecek. Hali hazırda hizmet veren 4 şubenin yanı sıra yakın zamanda açılması planlanan ve çalışmaların sürdürüldüğü 4 yeni şube ise yolda. Ataşehir Belediyesi kafe konseptinin dışında yine yakın bir zamanda açılışını planladığı Ata Restoran için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye yönetimi, bu alandaki ikinci konseptinde ise 'Kent Lokantaları' mantığında hizmet vererek, vatandaşlara sağlıklı uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmayı amaçlıyor.

GÜNDE BİN 200 KİŞİYE HİZMET VERECEK

Ata Kafeler, her sabah saat 8'de kapılarını açarak günde ortalama bin 200 kişiye hizmet vermeyi hedefliyor. Kafelerde, çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi lezzetler de sunuluyor. Uygun fiyatlı menüde çay 10 TL'ye içilebiliyor.