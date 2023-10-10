Ataol Behramoğlu'nun 'Lozan' adlı oyunu Eskişehir'de sahnelendi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Ataol Behramoğlu'nun kaleme aldığı 'Lozan' adlı oyun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın ev sahipliğinde Eskişehir'de sahnelendi.

Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı onuruna İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahne Tozu Tiyatrosu işbirliğiyle sahnelenen Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Ataol Behramoğlu'nun yazdığı 'Lozan' oyunu turne kapsamında Eskişehir'de sahnelendi.

Dramaturgluğunu ve yönetmenliğini Haluk Işık'ın yaptığı, müzikleri Timur Selçuk'a ait oyun, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera) sahnesinde sanatseverlerle buluştu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinden Lozan'ın imzalanmasına ve sonrasına uzanan bir süreci, tarihsel belgeler ışığında ve insani öykülerle anlatan 2 bölümlük müzikal oyun, Lozan'ın 100. yılında ülkemizde sahnelenen ilk ve tek sanatsal çalışma olma özelliği de taşıyor. Oyunun yönetmen yardımcılığını Gizem Yerik, yönetmen asistanlığını Banu Kezel, dekor-kostüm tasarımını Cemile Alcalık, ışık tasarımını Abdullah Uyan, görsel tasarımını İmran Aydın Tali, hareket-dans tasarımını İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Elif Moroğlu, müzik direktörlüğünü Nesrin Bacak, müzikal alt yapılarını Türker Barmanbek, sahne amirliğini Aslı Cindaruk üstlendi. Lozan'da Kader Aytekin, İlke Can, Aslı Cindaruk, Ozan Servet Çetinkaya, Utku Erişik, Deniz Can Iğdır, Banu Kezel, Ayşe Kör, Emrah Kurtoğlu, Burak Özbaykuş, Mahir Taşpulat, Cavit Şahin Tatlıcıoğlu, İbrahim Mert Varcin rol alıyor.