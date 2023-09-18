Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi'ni Halkın Hizmetine Sunuyor

Atakum Belediyesi, yıllardır atıl halde olan yapıyı Ata Sahne Sanat Merkezi'ne dönüştürmek için çalışmalara başladı. Yapı içerisinde konferans salonu, sergi salonu ve diğer sanat faaliyetlerine uygun alanlar yer alacak.

Atakum Belediyesi, 2012 yılında Çok Amaçlı Salon olarak planlanan ve yapımı yarım kalarak yıllar içerisinde atıl hale gelen yapıyı, 'Ata Sahne Sanat Merkezi' olarak Atakum halkına kazandırmak için çalışmalarına başladı.

Atakum Belediyesi, Çok Amaçlı Salon olarak 2012 yılında planlanan ancak aradan geçen yıllar içerisinde ilgisizlikten kaynaklı tahribatlar nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale gelerek atıl kalan yapıyı, Ata Sahne Sanat Merkezi'ne dönüştürmek için çalışmalara başladı. Atakum Eğitim ve Araştıma Hastanesi Ek Binası'na bitişik konumda yer alacak yapı, Atakum'un kültür, sanat ve turizm hayatına büyük katkı sunacak.

550 KİŞİLİK KONFERANS SALONU

Yüzde 20 oranında inşaatı yapıldıktan sonra çalışma gerçekleştirilmeyen yapı, Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yeniden modern, çağın şartlarına uygun ve Atakum'un ihtiyaç duyduğu şekilde projelendirildi. En kısa sürede tamamlanarak Atakum halkına kazandırılacak Ata Sahne Sanat Merkezi içerisinde tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği akustik ve profesyonel ses ışık sistemi projeleri ile 550 kişilik konferans salonu, kitap sergisi ve satışı için kullanılan ve imza günler gibi etkinlikliklerin düzenlenebileceği sergi salonu, uygun sayıda ve yeterlilikte sanatçı soyunma odaları, teknik ve idari ofislerin yer aldığı hacimler, tüm faaliyetler için uygun fuaye alanları yer alacak.

BAŞARILI ÖRNEK

Kentte daha önce başka atıl yapıları da kullanım ihtiyacına göre yeniden projelendirerek Atakumluların hizmetine sunduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Deveci, "Bu projelerden birisi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi. Atıl haldeyken, Etüt Proje Müdürlüğümüzün gayretli çalışmaları neticesinde yeniden projelendirerek 2021 yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılışını yaptığımız merkezden her yaştan yurttaşımız, özellikle de gençlerimiz nitelikli biçimde faydalanmaya devam ediyor. Atıl bir yapının halkın kullanımına kazandırması ve verdiği fayda açısından çok başarılı bir örnek oldu. Kentimizin kültür, sanat ve içerisinde yer alan kütüphanesiyle de akademik hayatına önemli katkılar veriyor. İçerisinde yer alan mesleki eğitim kurslarından halkımız faydalanıyor ve yeni meslekler edinerek istihdam sağlayabiliyor" diye konuştu.

SANATIN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

2012 yılında yapımına başlanan ancak tamamlanamayan atıl haldeki Çok Amaçlı Salon'un ihtiyaca yönelik olarak Ata Sahne Sanat Merkezi adıyla yeniden projelendirdiklerini belirten Başkan Deveci, "Bu atıl yapıyı Atakum'un kültür, sanat ve turizm hayatına katkı sunmak için çalışmalara başladık. Bu merkez, Atakum'un kültürel zenginliğini artıracak ve sanatseverler için önemli bir buluşma noktası olacak. Aynı zamanda, içerisinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak turistlerin ilgisini çekecek ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak" dedi.