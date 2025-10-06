Ata Buz Müzesi'nde Erzurum Kültürü Buz Kalıplarıyla Yaşatılıyor

ATATÜRK Üniversitesi Ata Buz Müzesi'nde her biri 300 kilogramlık buz kalıplarına Erzurum mimarisi ve kültürü işlendi. Tabyalardan, eski Erzurum evlerine, kullanılan aletlerden ekmek ve yemek pişirmede kullanılan tandır başına varana kadar buz kalıplarıyla yapılan eserler müzede sergileniyor.

Dünyada New York, Alaska Fairbanks, Moskova, İngiltere Bristol, Jeju Adası ve Çin Harbin gibi kentlerde bulunan buz müzesi, Atatürk Üniversitesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 15 Temmuz 2020 tarihinde açıldı. Buz müzelerinin, Türkiye'deki tek temsilcisi olan Ata Buz Müzesi'nde, heykel bölümündeki öğretim üyeleri, lisans, yüksek lisans, doktora yapan akademisyenlere çalışmalarını yapıyor. Öğrenci ve akademisyenlerin eksi 5 derece sıcaklıkta yaptığı eserler, müzede 12 ay boyunca sergileniyor. 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesi, 400 metrekarelik sergi alanı bulunan müzede ziyaretçilerin sosyalleşebileceği ve çay molası verebilecekleri bir yaşam alanı da yer alıyor.

ERZURUM KÜLTÜRÜ BUZ KALIPLARINDA

Yılın 365 günü ziyaretçilere açık olan buz müzesi, farklı konularda yapılan eserlerle öne çıkıyor. Belirli aralıklarla çeşitli konuların işlendiği müzede son yapılan eserlerde Erzurum'un mimari yapısı ve kültürel dokusuna yer verildi. Kenti düşman işgalinden korumak amacıyla inşa edilen tabyaların yanı sıra eski Erzurum evlerinin buzdan kalıplarla yapıldı. Evlerde kullanılan aletlerden ekmek ve yemek pişirmede kullanılan tandır başına varana kadar birçok kültürel özellikle buz kalıplarına işlenerek müzede sergileniyor. Semaver, cirit atı, çift başlı kartal heykelleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İRANLI TURİSTLER MÜZEYİ GEZDİ

Her gün meraklı yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan Ata Buz Müzesi, İran'ın Erdebil kentinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. İstanbul'dan ülkelerine dönerken buz müzesini gezen İranlılar, sergilenen Erzurum kültürüne ait eserleri inceledi. İranlı turistler, ilk kez bir buz müzesinde sergi gezdiklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Yardımcısı Prof. Dr. Önder Yağmur, buzun Erzurum'un marka işareti olduğunu belirterek, "Erzurum denince akla ilk gelen şey kar ve buz. Biz de bu malzemeyi müzemizde sanatla buluşturduk. Kentin kültürel geçmişini çağdaş ve modern sanatları kullanarak buz eserlere dönüştürüyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE BENZERİ OLMAYAN BİR MÜZE

Her dönem farklı eserlerin yer aldığı müzede son olarak Erzurum kültürünü anlatan heykellerin sergilendiğini belirten Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, kentin tanıtımına da katkı sunduklarını söyledi. İklimlendirme sebebiyle sürekli eksi 5 derece olan müzenin yılın 365 günü açık olduğunu kaydeden Bulat, "Kışın da yazında ziyaretçilerimizi misafir ediyoruz. Türkiye'de ilk olduğu için insanlar merak ediyor. Belirli aralıklarla müzedeki eserler yenileniyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,