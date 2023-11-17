Asya fillerinin macerasını anlatan belgesel film tanıtıldı

Perşembe günü Çin'in Yunnan eyaletinde düzenlenen bir törenle, Asya fillerinin olağanüstü yolculuğunu anlatan bir belgesel film projesi tanıtıldı. Film, 2024 yılında tamamlandıktan sonra dünya genelindeki IMAX sinemalarında ve ticari sinemalarda gösterime girecek.

KUNMİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Vahşi bir Asya fili sürüsünün destansı macerasını anlatan bir belgesel film projesi, Perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde düzenlenen törenle tanıtıldı.

"The Elephant Odyssey" adlı film, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin merakını cezbeden Yunnan'daki gezgin Asya fillerinin olağanüstü yolculuğunu ilk kez küresel sinema perdelerine taşıyor.

Mart 2020'de Yunnan eyaletinin Xishuangbanna Dai Özerk Bölgesi'ndeki bir orman doğa koruma alanından ayrılan filler, Haziran 2021'de yaklaşık 500 kilometre kuzeyde yer alan eyalet merkezi Kunming'e ulaştı. Bu tarihten sonra yeniden güneye yönelen filler, doğa koruma alanına güvenli bir şekilde geri döndü.

Çin Yabancı Diller Yayın İdaresi Müdür Yardımcısı Lu Cairong, "The Elephant Odyssey" filminin Çin, Kanada ve Singapur'dan film kuruluşları arasında ortak bir çalışmanın ürünü olduğunu ve Çin'in ekolojik koruma hikayesini anlatacak değerli bir girişimi temsil ettiğini söyledi.

Belgeselin yapımcılığını IMAX Corporation, Beach House Pictures ve Çin Uluslararası İletişim Geliştirme Merkezi'ne bağlı Çin İnceleme Stüdyosu üstleniyor.

Filmin 2024 yılında tamamlandıktan sonra dünya genelindeki IMAX sinemalarında ve ticari sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.