Aspendos Antik Tiyatrosu yabancı sanatçıları ağırlıyor Antik çağlardan bugüne kadar sanatı barındıran Aspendos Antik Tiyatrosu, yaz döneminde kapılarını dünya müziği için açıyor. Antik çağlardan bugüne kadar sanatı barındıran Aspendos Antik Tiyatrosu, yaz döneminde kapılarını dünya müziği için açıyor. Antik Yunan ve Anadolu kültürlerinin mozaiğini barındıran antik tiyatro, yabancı sanatçıları ağırlıyor. 4 Ağustos'ta Filarmoni Orkestrası eşliğinde Christina Ramos ve Jonathan Antoine konserinin gerçekleştiği Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 15 Ekim'e kadar müzik sesleri yükselecek. Gipsy Kings, 14 Ağustos'ta, Chris de Burgh 20 Ağustos'ta, Buika 26 Ağustos'ta ve Kovacs 31 Ağustos'ta antik tiyatroda sahne alacak. Limak Filarmoni orkestrası ile 28 Eylül'de Alessandro Safina, 29 Eylül'de ise Placido Domingo sanatseverlerle buluşacak. Christina Ramos ve Nils Wanderer 30 Eylül'de sahnede olacak. Caz festivali kapsamında da Matt Bianco 5 Ekim'de, Jacky Terrasson 7 Ekim'de, Spryro Gyra da 9 Ekim'de müzik ziyafeti sunacak. Kültür Sanat AA / Hatice Özdemir Tosun Eylül Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› Aspendos Antik Tiyatrosu yabancı sanatçıları ağırlıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.