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Aşk Diye Diye Konseri Ankara'da Müzikseverlerle Buluşacak

Aşk Diye Diye Konseri Ankara'da Müzikseverlerle Buluşacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 'Aşk Diye Diye' konserini 31 Ocak'ta CSO Ada Ankara'da düzenleyecek. Konserde pop müzikten Türk sanat müziğine, Türk halk müziğinden arabeske aşk temalı şarkılar seslendirilecek. Solist Çiğdem Gürdal ve anlatıcı Özlem Binel projeyi duygu dolu bir yolculuk olarak tanımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, popüler müzikten Türk sanat müziğine, Türk halk müziğinden arabeske dair "aşk" şarkılarını CSO Ada Ankara'da müzikseverler için seslendirecek.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın solist, akademisyen yazar Özlem Binel'in anlatıcı olduğu "Aşk Diye Diye" konseri 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

"Aşk" müziğin farklı türleriyle anlatılacak

Özlem Binel, AA muhabirine, prova öncesinde yaptığı açıklamada, şarkıların hayatında önemli yer tuttuğunu ve bu projenin hep hayalinde olduğunu belirterek, "Bugüne kadar hep aşk cümleleri, aşk romanları yazdım ama böylesini yazmayı hayal etmemiştim." dedi.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun çatısı altında ses sanatçısı Çiğdem Gürdal'la çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Binel, "Yepyeni bir aşk hikayesi yazdım. Şarkılar derdimizi anlatıyor. Kalbimden geçenler, Çiğdem Hanım'ın güzel sesiyle buluşacak ve dinleyicilerimizi anılarda yolculuğa çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Konser metninin farklı ve yeni metin olmasına rağmen seçilen şarkıların herkes tarafından bilinen eserler olduğunu belirten Binel, "Hem Türk sanat müziğinden eserler var hem Türk halk müziğinden hem pop müziği şarkılarımız var. Hatta bir iki tane arabeskimiz bile var. Herkesin kalbine dokunmuş şarkıları hep birlikte söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Binel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Belviranlı'ya teşekkür etti.

"Aşka dair pek çok şarkıyı seslendiriyordum"

Solist Çiğdem Gürdal ise Binel ile tanışmasına şarkıların vesile olduğunu anlatarak, "Yıllardır aşka dair pek çok şarkıyı seslendiriyordum ama bu projede gerçek aşk hikayesinin sahneye taşınmış olmasından çok büyük heyecan duyuyorum. İzleyenlerimiz de bizlerle beraber çok keyifli dakikaları paylaşacaklar." diye konuştu.

Farklı tarzda söyleyeceği şarkılarla dinleyicileri şaşırtmayı planlayan Gürdal, gecenin aşk ve hüzün dolu geçeceğini vurguladı.

Sanat yönetmenliğini Cem Gürdal'ın, koreografiyi Ergün İşiner'in yapacağı konser, 31 Ocak Cuma günü CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Kültür Sanat
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