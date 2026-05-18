Demirci Emrullah usta asırlık örs üzerinde çeliğe şekil veriyor

Giresun'un Keşap ilçesinde 68 yaşındaki demirci Emrullah Altun, ustasından miras kalan asırlık örs üzerinde 44 yıldır tarım aletleri üreterek geçimini sağlıyor. Mesleğinin son temsilcilerinden olan Altun, çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Armutdüzü köyünde yaşayan 68 yaşındaki Altun, ustasından öğrendiği mesleğini kendi inşa ettiği dükkanında 44 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Mesleğinin yöredeki son temsilcilerinden Altun, balta, tırpan, orak ve yörede ot biçmek için kullanılan kirintiyi ustasının mirası olan bir asırlık örs üzerinde imal ediyor.

Mesleğini hiç ara vermeden köyünde sürdürdüğünü belirten Altun, AA muhabirine, ürettiği aletleri köyünün yanı sıra çevre illerde satarak geçimini sağladığını söyledi.

Altun, evinin yanında 34 yıl önce dükkanı inşa ettiğini ve hala çalıştırdığını belirterek, "Askerden geldikten sonra köyümüzde demircilik yapan ustamın yanında çıraklık yapmaya başladım. Birkaç yıl yanında çalıştım. 1992'de evimin olduğu yere ahşap ve taş bir yapı inşa ettim. O tarihten itibaren kendi işyerinde mesleğimi sürdürüyorum." diye konuştu.

İş yerinde kullanıldığı örsün ustasından miras kaldığını dile getiren Altun, "Bu örs usta mirası. Benden sonra bu mesleği yürütecek kimse yok. Benden sonra bu örs boşta kalacak. İnsanın içinde öğrenme hevesi olmadıktan sonra öğretemezsiniz. Kendin isteyeceksin, kendin yapacaksın. Örs ve çekiç burada ama isteklisi yok." dedi.

"Çalışırken yorgunluk hissetmiyorum"

Altun, mesleğini çok sevdiğini ifade ederek, "Şükür Allah'ıma mesleğimi devam ettiriyorum. Sevdiğim ve çok hoşuma giden bir meslek. Çalışırken yorgunluk hissetmiyorum ama başka bir işe gitsem yoruluyorum. Ancak bunda yorgunluk hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ürünlerini köyünün yanı sıra ilçe merkezi ve çevre illere pazarladığını aktaran Altun, "Kirinti, orak, tırpan, kazma gibi bir çok tarım aleti üretiyorum. Bunları başta köye, Keşap ilçesi olmak üzere Giresun, çevre iller ve Sakarya'ya satıyorum. Ayrıca telefonla veya iş yerime gelen kişilerden siparişler alıyorum." dedi.

Emrullah Altun, havaların ısınmasıyla birlikte bahçe işlerinin başladığını, bu dönemde işlerinin de yoğunlaştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
