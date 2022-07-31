- Asırlık evde sergilenen tarihi eşyalarla zamanda yolculuk

GİRESUN - Giresun'da Anadolu sivil mimarisinin izlerini taşıyan ve 3. derece kentsel sit alanı olan Zeytinlik Semtinde yaşayan 67 yaşındaki Muzaffer Özdemir tarihi evinde tarihi de yaşatıyor.

Zeytinlik Semtinde yaşayan Muzaffer Özdemir, babasından kalan ve 1896 tarihinde yapılmış olan evinde yüzlerce antika eşya ile adeta tarihte yolculuğa çıkartıyor.

Gittiği yerlerden yaklaşık 15 yılı aşkın zamandır satın aldığı tarihi objeleri evinin her köşesinde sergileyen Muzaffer Özdemir, "Zeytinlik Semti bilindiği gibi tarihi bir yer. Mübadele döneminde buradan göç edilmesinin ardından evler de çok el değiştirmiş. Ancak buna rağmen evin 1896 tarihinde yapıldığını biliyoruz ve bana da babamdan kaldı. Bu mahallede yaşamak bir ayrıcalıktır. Çocukluğum bu mahallede geçti. Ancak daha sonra gurbete gittim uzun yıllar yurtdışında çalıştım ama hiç buralardan kopmadım. Özellikle de emekli olduktan sonra tamamen burada yaşamaya başladım. Bugüne kadar her gittiğim yerden bir antika obje alıyordum ama son 15 yıldır bunu daha da bir uğraş haline getirdim. Zaman içerisinde evim adeta bir müzeye dönüştü" dedi.

Tarihi evde, tarihi yaşatıyor

Tarihi evinde yüzlerce antika eserin 30 yılda bir araya getirdiğini anlatan Özdemir, "Tarihi bir evde tarihi yaşatmak istiyorum. Burada antika elektronik eşyalarla beraber, en eskisi 200 yıllık objeler de bulunuyor. Tarihi ateşli silahlar, çan, saat, finnuri, müzik aleti, çevirmeli telefon, gramofon, radyo, terazi, Osmanlı dahil birçok ülkeye ait madeni ve kağıt paralar, ahşap ev eşyaları bulunuyor. Eve gelenler evin tarihinden çok bu eşyalar ilgisini çekiyor. Burada 50 yıllıktan 200 yıllığa kadar yüzlerce antika bulunuyor. Hepsini severek bir hobi olarak topladım. Yaklaşık 15 yıldır bir uğraş haline getirsem de 30 yıla yakın zamandır gittiğim yerlerde hoşuma gidenleri almışımdır. Çoğunu da Avrupa ülkelerinden getirdim" diye konuştu.