Aşık Veysel Müzesi FPV Dronla Görüntülendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde bulunan Aşık Veysel Müzesi, FPV dronla çekilen görüntülerle ziyaretçilere sunuldu. Müzede Aşık Veysel'in evi, ek bina ve özel bölümler yer alıyor. Müze, yılda ortalama 20 bin turist tarafından ziyaret ediliyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde FPV dronla görüntülenen Aşık Veysel Müzesi, ziyaretçilerine ünlü ozanın gönül dünyasının kapılarını açıyor.

Büyük ozanın müzeye çevrilen evini ve hemen yanına yapılan ek binadaki müzeyi gezenler, adeta "uzun ince bir yolculuğa" çıkıyor.

Müze ev ile ek bina arasında bağlantıyı sağlayan ve "Karanlık Oda" adı verilen bölümde görme engelliler için braille alfabesiyle yazılan "Uzun İnce Bir Yoldayım" sözü yer alırken, diğer ziyaretçiler için ise karanlıkta 2-3 saniye, enstalasyon sanatı (yerleştirme sanatı) sayesinde Aşık Veysel heykeli beliriyor.

Görme engelliler ve diğer vatandaşlar için her farklı ayrıntının düşünüldüğü müzede, Aşık Veysel'in yatağı, radyosu, kıyafetleri ve birçok kişisel eşyası ile sazları ve bal mumumdan yapılan heykeli de yer alıyor.

Ziyaretçiler, Aşık Veysel'in kendi sesinden bir televizyon kanalının yaptığı röportajı dinlerken, ünlü ozanın İngilizce alt yazılı ve işitme engelliler için özel olarak hazırlanan belgeseli de izleyebiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında restorasyona alınan Aşık Veysel Müzesi, 7 Aralık 2012'de hizmete açıldı.

Yılda ortalama 20 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müze FPV dronla görüntülendi.