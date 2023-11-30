Haberler ›› Kültür Sanat ›› Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü konseri düzenlenecek

Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü konseri düzenlenecek

30 Kasım 2023 12:55 Son Güncelleme: 12:56 Abone Ol

Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında Şişli Belediyesi tarafından düzenlenecek özel bir konserle anılacak. Konser, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve Aşık Veysel'in eserlerini Hüseyin Turan ile Nilüfer Sarıtaş seslendirecek.