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Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü konseri düzenlenecek

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Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında Şişli Belediyesi tarafından düzenlenecek özel bir konserle anılacak. Konser, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve Aşık Veysel'in eserlerini Hüseyin Turan ile Nilüfer Sarıtaş seslendirecek.

Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında Şişli Belediyesince düzenlenecek özel bir konserle yad edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre konser, yarın Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Başak İkiz'in hazırlayıp sunacağı programda, Aşık Veysel'in ölümsüz eserlerini Hüseyin Turan ile Nilüfer Sarıtaş seslendirecek.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2023 yılı, Aşık Veysel Anma ve Kutlama Yıl Dönümü ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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