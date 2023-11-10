Aşık Veysel Fotoğraf Sergisi Görme Engellilere Özel Kitapla Anlatıldı

Bursa'da düzenlenen 'Aşık Veysel Fotoğraf Sergisi'nde görme engelli vatandaşlar, Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe tarafından özel olarak Braille alfabesiyle hazırlanan kitap sayesinde hem fotoğraflar hem de ünlü halk ozanının yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu.

BURSA'da düzenlenen 'Aşık Veysel Fotoğraf Sergisi'nde görme engelli vatandaşlar, Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe tarafından özel olarak Braille alfabesiyle hazırlanan kitap sayesinde hem fotoğraflar hem de ünlü halk ozanının yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 2023 yılı hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilirken, Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında 'Veysel Gider Adı Kalır' adıyla Aşık Veysel Fotoğraf Sergisi düzenlendi. Sergide ayrıca, fotoğraf sanatçıları Ara Güler, Fikret Otyam, İsa Çelik, Ergun Çağatay, Ozan Sağdıç ve Mustafa Türkyılmaz'ın objektifine yansıyan Aşık Veysel'in portre ve yaşamından kesitleri içeren fotoğrafları yer aldı.

DOKUNARAK ANLADILAR

Aşık Veysel fotoğraf sergisiyle, Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde bir ilke imza atıldı. Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe tarafından özel olarak Braille alfabesiyle hazırlanan kitap sayesinde, görme engelli vatandaşlar da hem sergide yer alan fotoğraflar hem de Aşık Veysel'in yaşamı hakkında bilgi sahibi olma imkanı buldu.

Sergiyi gezen Altınokta Körler Derneği Bursa Şube Başkanı Tayfun Turgut, 'Görsele dayanan bu serginin görme engellilerin de anlaması için kabartma yazısıyla kitapçık haline getirilmesi bizim için çok değerli. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, Aşık Veysel'in ölümünün 50'nci yılı olması nedeniyle 2023 yılının hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Aşık Veysel Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, 'Fotofest'in bu yıl özel konukları var. Ustaların objektifinden Türk halk edebiyatının önemli ozanlarından Aşık Veysel Şatıroğlu'nun portre ve yaşam fotoğrafları bu sene konuğumuz oldu. Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe'nin hazırladıkları ve 13 yıldır üzerinde çalıştıkları, Aşık Veysel'in hayatı, şiirleri ve halk ozanlığına dair bilgileri içeren önemli bir eserler de bizlerle. Bu eseri aynı zamanda Braille alfabesiyle de kütüphanelerimize kazandırmış ve görme engelli vatandaşlarımızın da ozanımız hakkında bilgi edinmesine, onu anlamasına imkan sağlamış oldular. Ben tüm fotoğraf severleri, Halk edebiyatı sevenleri ve Aşık Veysel'i anlayan bütün halkımızı sergimizi gezmeye davet ediyorum dedi. (DHA)