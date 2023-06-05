Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, ressam Siret Uyanık koordinatörlüğünde, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde düzenlenen etkinlikte, ressam Ayla Aksoyoğlu'nun, Aşık Veysel'den ilham alarak ürettiği 22 metrelik iki parçalı eseri sergilendi. Serginin ardından verilen konserde besteci Ahmet Murat Gedikli şefliğinde Aşık Veysel'in 11 eseri seslendirildi.

"Aşığın İlhamıyla, Aşık Veysel Konser ve Sergisi" başkentli sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, ressam Siret Uyanık koordinatörlüğünde, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde düzenlenen etkinlikte, ressam Ayla Aksoyoğlu'nun, Aşık Veysel'den ilham alarak ürettiği 22 metrelik iki parçalı eseri sergilendi.

Sergi hakkında bilgi veren Aksoyoğlu, Aşık Veysel'i dinleyerek büyüdüğünü ve bu nedenle proje teklif edildiğinde çok heyecanlandığını dile getirdi.

Aşık Veysel'in 11 türküsünü resimlerine yansıttığını belirten Aksoyoğlu, "Çok büyük bir ilhamla günde 15 saat çalıştım. Sadece 10 günde tüm eseri bitirdim." dedi.

Serginin ardından verilen konserde besteci Ahmet Murat Gedikli şefliğinde Aşık Veysel'in 11 eseri seslendirildi.

Bir yaz boyunca bu konsere hazırlandıklarını söyleyen Gedikli, "Teklif geldiğinde çok korkmuştum nasıl yapacağım diye ama bir şekilde yaptık. Etkinliğimizi sergi sayesinde hem görsel hem de müzikal olarak sunduk. Ortaya sanatsal bir şölen çıktı. Ziyaretçiler de sanata doydu, çok mutluyuz." diye konuştu.