ASAD & ASAV heyetinden Bitlis'e anlamlı ziyaret

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı ve Platformu (ASAV) Başkanı Murat Doğanay öncülüğünde, ASAD ve ASAV üyeleri ile iş dünyasından ve akademiden seçkin isimlerin yer aldığı bir heyet, kadim uygarlıkların merkezi konumundaki Bitlis'e kültürel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret heyetinde; Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Edebali Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Azmi Özcan, Mimar Dr. Sinan Genim, Eren Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Ayazoğlu ve beraberindekiler yer aldı.

Valilik Ziyareti ve Kültürel Mirasla Buluşma

Heyet, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından makamında ağırlandı. Ardından bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleyen delegasyon, özellikle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndan büyük etkilendi.

"Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak adlandırılan anıtsal mezar taşları, üzerlerindeki ejder, palmet ve geometrik motiflerle kadim Türk töresinin izlerini yansıtarak heyette entelektüel bir hayranlık uyandırdı. Delegasyon, bu kültürel mirasın, Türk tarihinin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü serüveninin somut birer temsilcisi olduğuna dikkat çekti.

Van Gölü Kıyısında Doğayla Bütünleşen Yolculuk

Ziyaretin bir diğer önemli durağı ise Adilcevaz oldu. Van Gölü'nün turkuaz sularına nazır manzarası karşısında etkilendiklerini ifade eden heyet üyeleri, bu coğrafyanın yalnızca tarihsel değil, aynı zamanda doğal miras açısından da eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

"Geçmişten Geleceğe Uzanan Bir Köprü"

Heyet, Bitlis ziyaretini sadece bir kültürel keşif değil, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprü olarak değerlendirdi. Hem tarihi anıtlar hem de doğanın sunduğu güzellikler, katılımcılarda derin bir farkındalık oluşturdu.