Artvin Hopa'da Antika Eşya Sergisi

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki iş insanı Ulvi Sinan Dişli, 52 yıldır topladığı 5 binden fazla eski eşyayı, kiraladığı tarihi konakta meraklılarının beğenisine sunuyor.

Üniversite eğitimi için 18 yaşındayken gittiği Almanya'da 45 yıl yaşayan Dişli, çocukken ilgi duymaya başladığı antika eşyaları biriktirmeye başladı.

Türkiye'ye döndükten sonra Hopa ve çevresi başta olmak üzere farklı illerden eski eşya toplamayı sürdüren Dişli, 5 bini aşkın materyali sergilemeye karar verdi.

Belediyeye ait 3 katlı tarihi ahşap konağı 2017'de kiralayan Dişli, "Hopa Kültür Evi" adını verdiği yapıdaki antikalarını ilçede bulunduğu zamanlarda meraklılarıyla buluşturuyor.

Sergilenen ürünler arasında eski madeni paralar, silahlar, saatler, mutfak ürünleri, tarım aletleri, değirmen taşı, pusula, gaz lambası, matara, motosiklet, fotoğraf makinesi, radyo, müzik çalar, dikiş makinesi, daktilo, kilim yer alıyor.

Dişli, AA muhabirine, antika merakının çocuk yaşlarda başladığını ve halen devam ettiğini söyledi.

Uzun yıllar Almanya'da yaşamasına rağmen Hopa'dan hiç kopmadığını belirten Dişli, yurt dışında başladığı antika eşya biriktirme merakını memleketine döndüğünde de devam ettirdiğini, köy köy gezerek yörenin kültürünü araştırdığını anlattı.

Dişli, müzedeki eşyaların çoğunu ikili ilişkilerle geri kalanını da satın alarak temin ettiğini dile getirerek, "8-10 yaşında dedemin silahına olan ilgimle başlayan antika hevesim artarak bugünlere geldi. Benim o merakımı, heyecanımı bugün ben başka insanlara aktarmak istiyorum. Hopa Kültür Evi'ndeki her ürünün ayrı bir değeri ve anısı var." dedi.

"El işi göz nuru birçok özel parça var"

Kültür evinde geçmişi 1800'lü yıllara dayanan ürünler olduğunu ifade eden Dişli, şöyle konuştu:

"El işi göz nuru birçok özel parça var. 6 ay önce bir ailenin paraya sıkıştığını ve elindeki kilimi satmak istediğini duydum. Gittim, kilime baktım. 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk ölmeden bir kilim dokumuşlar ve kendisine vermek istemişler. Atatürk'e ulaştıramamışlar ve kilim ellerinde kalmış. Satın alarak koleksiyonuma koydum. Kilimin üzerinde 'Yaşasın Türk ulusunu Cumhuriyet'e kavuşturan Atatürk.' yazıyor. Bu kilim çok değer verdiğim bir parça."

Tekstil sektörüyle ilgilenen iş insanı Ulvi Sinan Dişli, işleri için zaman zaman Almanya'ya gittiğini, bu nedenle kültür evini sürekli açık tutamadığını söyledi.

Kültür evinin sürekli açık kalmasını istediğini dile getiren Dişli, "Buranın açık tutulması için elemana ihtiyacımız var. Sivil toplum kuruluşlarından olur, belediyeden olur, Valilikten olur, kimden olursa olsun bir elemana ihtiyacımız var. Amacımız buradaki kültürü insanlara anlatabilmek. Ben sürekli burada olamıyorum. Burada olduğum zaman gezmek isteyenler arıyor, geliyor, açıyorum ama bir çalışan olsa insanlar her zaman gezebilir." ifadelerini kullandı.