Artvin'de Yaban Keçilerinin Görüntüleri Koruma Altında

Artvin'de Çoruh Vadisi'ne inen yaban keçileri görüntülendi.

Bitki çeşitliliğinin yanı sıra zorlu doğa koşullarıyla bilinen Çoruh nehri ile vadisi zengin yaban hayatıyla dikkat çekiyor.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, zaman zaman Çoruh Vadisi ve çevresindeki sarp kayalıklarda besleniyor.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de yaban keçilerinin avlanmasının önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.