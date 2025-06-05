Artvin'de Yaban Keçilerinin Görüntüleri Koruma Altında
Artvin'de Çoruh Vadisi'ne inen yaban keçileri görüntülendi. Dünya Doğa Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde yer alan bu tür, bölgedeki zengin yaban hayatının önemli bir parçası. Doğa Koruma ekipleri, bu yaban keçilerinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Artvin'de Çoruh Vadisi'ne inen yaban keçileri görüntülendi.
Bitki çeşitliliğinin yanı sıra zorlu doğa koşullarıyla bilinen Çoruh nehri ile vadisi zengin yaban hayatıyla dikkat çekiyor.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, zaman zaman Çoruh Vadisi ve çevresindeki sarp kayalıklarda besleniyor.
Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de yaban keçilerinin avlanmasının önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Kültür Sanat