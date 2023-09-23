Artvin'de hurda ve atıl malzemelerden tasarlanmış motorsuz özel araçlar yarıştı Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Gravity Racer (yerçekimi yarışı) yarışı, ilginç görüntülere sahne oldu.

Artvin'de hurda ve atıl malzemelerden tasarlanmış motorsuz özel araçlar yarıştı

ARTVİN - Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Gravity Racer (yerçekimi yarışı) yarışı, ilginç görüntülere sahne oldu.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Artvin Off-Road Spor Kulübü'nün organizasyonunda düzenlenen yarışa atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçlarla katılan 11 sürücü dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Hastane Kavşağı'ndan başlayarak Artvin Valiliği önünde sona eren yarışlar esnasında parkur olarak kullanılan 900 metrelik Şehit Dursun Acar ve İnönü Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kullanıcıları tarafından duş küveti, buzdolabı, kalorifer boruları, demir kapı gibi bir çok hurda ve atıl malzemelerden özel tasarlanmış dört tekerlekli motorsuz araçlar vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Yarışların sonunda dereceye girenlere toplam 6 bin lira para ödülü verilirken en çılgın tasarım ödülleri ise buzdolabı ve küvetten tasarlanmış araçlara verildi.

Ödül töreninde birinci olan yarışmacıya ödülünü takdim ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Kültür Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, Artvin'in turizmi açısından oldukça önemli organizasyon olduğunu belirterek kentten yaşayan herkes coğrafi açıdan dolayı off-road'a yatkın olduğunu söyledi. Aytekin, "Bu etkinliğin içerisinde kullanılmayan malzemelerden kendi tasarımlarıyla arabaların bir yarışa sevk edilmesi oldukça önemli. Geçen yıl 5 tane varmış bu yıl 11 aracın yarışını izledik. Her biri birbirinden farklı hayallerin tasarıma yansımasını izliyoruz" dedi

Yarışmada birinci olan Şavşat Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Yılmaz ise, 3 günlük bir çalışmayla demir bir kapıyı restore ederek araç haline getirdiğini söyledi.