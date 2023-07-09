Artvin'de düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Artvin'de bu yıl 42'ncisi düzenlenen ve dört gün süren Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi. Festival kapsamında 147 boğa arenada güreşti ve dereceye giren boğa sahiplerine toplam 475 bin lira ödül verildi. Baş boğa kategorisinde şampiyon olan boğa sahibi ise üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Artvin'de bu yıl 42'ncisi düzenlenen ve dört gün süren "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi.

Artvin Belediyesinin organizasyonunda boğa güreşleri geleneğini yaşatma amacıyla 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen festival kapsamında "yıldızlar," "deste", "ayak", "süper baş", "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 147 boğa arenada güreşti.

Festivalin son gününde "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorisinde 34 boğa arenaya çıktı.

Gün boyunca etkili olan yağış nedeniyle güreşleri izleyen vatandaşlar tribünlerde, boğalar da çamurla kaplanan arenada zorlu anlar yaşadı.

Yağmura rağmen binlerce vatandaş da şemsiye, yağmurluklar altında güreşleri izlemeye devam etti.

Küçük başaltında Ayhan Kırçiçek'e ait "Ceko", başaltında Göktuğ Bayram'a ait "Gülle", isimli boğalar birinci olurken, festivalin en prestijli kategorisi olan baş boğa kategorisinde de Haluk-Kamil Koçer kardeşlere ait "Vefa" adlı boğa birinci oldu.

41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin de şampiyonu olan Koçer kardeşlerin boğası, üst üste ikinci kez baş boğa kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Başboğa sahibinin 85 bin lirayla ödüllendirildiği festival kapsamında, dereceye giren boğa sahiplerine toplam 475 bin lira ödül verildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in, dereceye giren boğa sahiplerine para ödülü ve kupalarını vermesinin ardından festival sona erdi.

"İki yıl üst üste şampiyon olmak bizi inanılmaz mutlu etti"

İki yıl üst üste şampiyon olan baş boğanın sahibi Haluk Koçer, AA muhabirine, yağışlı havaya rağmen çok güzel güreşler yapıldığını ve seyircilerin güreşe doyduğunu söyledi.

Boğasının şampiyon olmasından dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu vurgulayan Koçer, "Kura şansı da yanımızdaydı. Rakibimizin boğası yorulmuştu. Kafkasör'ün baş pehlivanı biz olduk. Bizdeki boğa sevgisinin tarifi yok. Kafkasör'de iki yıl üst üste şampiyon olmak, bizi inanılmaz mutlu etti. Herkese nasip olmaz." diye konuştu.

"Çok mutlu oldum"

Başaltı kategorisindeki boğanın sahibi Göktuğ Bayram da festivale Yusufeli'nden katıldığını ifade ederek, "Çok güzel bir organizasyonla boğa güreşleri yapıldı. Biz de boğamızla katıldık ve şampiyon olduk. Boğalar sayesinde pek çok insanla tanıştık. Bu organizasyonda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bayram, boğasıyla Artvin'de farklı festivallerde birinciliklerinin bulunmasına rağmen ilk defa Kafkasör'de şampiyonluğa ulaştığı için de çok mutlu olduğunu kaydetti.