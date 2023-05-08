- Artvin'de düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu Artvin'de hafta sonu düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

- Artvin'de düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu

ARTVİN - Artvin'de hafta sonu düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Galibiyet için kozlarını paylaşan boğaların kıran kırana mücadelesi nefes kesti.

Artvin'in Murgul ilçesi Osmanlı köyünde bu yıl 30.'su düzenlenen boğa güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Derneğince düzenlenen ve iki gün süren festivalin son gününde 61 boğanın katlımıyla "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi. Festivalde, boş boğanın sahibi 40 bin lira para ödülü alırken, toplamda 200 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Derneği Başkanı Mehmet Şeyhoğlu, boğa güreşleri geleneğinin bölgede asırlar öncesine dayanan bir kültür olduğunu ifade ederek bu kültürü yaşatmak için düzenlediklerini festivalinin bu yıl 30.'sunu kazasız belasız tamamladıklarını söyledi.