Artvin'de Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Artvin'de, "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'ndaki tören, Artvin Ticaret Müdürü Bilal Taş, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Vali Vekili Berker Çırak, törende yaptığı konuşmada, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu ahilik kurumunun Anadolu'da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin temelini oluşturduğunu söyledi.

Çırak, ahiliğin bir meslek örgütü olmasının yanında sahip olduğu vizyon ve ilkeleriyle yüzyıllar boyunca erdemli nesiller yetişmesine katkı sunan manevi bir terbiye ocağı olduğunu vurguladı.

Çırak, Ahi Evran'ın kardeşliğe, cömertliğe, akla ve ahlaka dayanan felsefesinin bugün güçlü Türkiye'ye giden yolda topluma kılavuzluk ettiğini kaydetti.

Taş ve Öngüner'in de konuşma yaptığı törende, "yılın ahisi" seçilen Mehmet Nuri Gümrükçü şet kuşandı. "Yılın çırağı" seçilen Göktürk Portakal ile "yılın kalfası" seçilen Rümeysa Avcı'ya ise plaket verildi.

Program, katılımcılara kavurma ve pilav ikramının ardından sona erdi.