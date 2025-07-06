Artvin'de 44. Kafkasör Festivali'nde Boğa Güreşi Heyecanı
Artvin'de düzenlenen 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında boğa güreşleri yapıldı. Yaklaşık 15 bin kişi izleyici olarak katıldı ve 100 boğa güreşti. Festivalde toplam 800 bin lira ödül dağıtılacak.
ARTVİN'de 44'üncü Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşleri heyecanı yaşanıyor.
Kentte bu yıl 44'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek Kafkasör Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde boğa güreşi heyecanı sürüyor. Şehir merkezine 8 kilometre mesafede, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada organize edilen güreş için günler önce bölgeye gelen izleyiciler, kurdukları çadırlarda konakladı. Yaklaşık 15 bin kişinin takip ettiği, 100 boğanın güreştiği festivalde; toplam 800 bin lira ödül verilecek. Etkinlikler, gece yarısına kadar süren müsabakalarla sona erecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat