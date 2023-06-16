Mardin'de 98 yıldır kabrine duvar örülen Türk büyüğü Artuklu Meliki Nasırüddin Artuk Arslan'ın mezarı gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Mezarın ortaya çıkarılması için şimdiye kadar yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalırken, konu ile ilgili araştırmalarda bulunan araştırmacı Gazeteci Yazar Selim Parlakoğlu, Mardin'de 98 yıldır kabrine duvar örülen Türk büyüğü Artuklu Meliki Nasırüddin Artuk Arslan'ın mezarının duvarın arasında olduğunu söyledi.

Artuklu Meliki Nasırüddin Artuk Arslan'ın mezarı gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

MARDİN - Mardin'de 98 yıldır kabrine duvar örülen Türk büyüğü Artuklu Meliki Nasırüddin Artuk Arslan'ın mezarı gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Mezarın ortaya çıkarılması için şimdiye kadar yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalırken, konu ile ilgili araştırmalarda bulunan araştırmacı Gazeteci Yazar Selim Parlakoğlu, Mardin'de 98 yıldır kabrine duvar örülen Türk büyüğü Artuklu Meliki Nasırüddin Artuk Arslan'ın mezarının duvarın arasında olduğunu söyledi.

Mardin'e birçok tarihi eser kazandıran Türk hükümdarının mezarının gün yüzüne çıkarılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Parlakoğlu, "Türk büyüğü Artuk Arslan'ın kabrinin 1950'de çıkarılan kanuna rağmen hala kapalı tutuluyor. Şimdiye kadar mezarı bilinmemekteydi. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde değerli Türk büyüğünün mezarı 98 yıldır duvarın arkasında odanın içindeki kabirde durduğu öğrenildi. 1925 yılında türbelerin kapatılması ile ilgili kanun çıktıktan sonra Tevfik Hadi bey buradaki odanın içinde bulunan Artuk Aslan'ın kabrinin odasının girişine duvar ördürüyor. Daha sonra 1952 yılında bir kanun daha çıkınca Türk büyükleri bundan istisna ediliyor. 1950'den beri, bu konuya hiç el atılmadı. Farklı zamanlarda değişik çalışmalar yapıldı. Fakat yetkili kimse duruma el atmadı. Yapılan çalışmalara rağmen mezar hala duvarın arkasında. Bu duvarların kaldırılması ile Türk büyüğü hürriyetine kavuşacak. İnsanların gelip burada kabrinin başında dua okuması sağlanırsa kültüre büyük bir hizmet olacak" dedi.

Artuk Beyin 35 yıl Artuklu Meliki olarak Mardin'de hüküm sürdüğünü belirten Parlakoğlu, "Şu anda da kullanılan 80 odalı Şehidiye külliyesini, Kızıltepe Dunaysir camisini inşaa eden kişidir. Onun ruhaniyetinin daha fazla azap çekmemesi ve insanların Artuk Beyden haberdar olması için ilgililerin bir an önce duvarı kaldırıp kabrini ziyarete açmaları gerekir" diye konuştu.