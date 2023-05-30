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Arter'in güncel sergileri çevrim içi turda sanatseverlere sunulacak

Arter'in güncel sergileri çevrim içi turda sanatseverlere sunulacak

Kültür Sanat Haberleri

Kültür ve yaşam alanı Arter, güncel sergilerindeki eserlerden bazılarını rehberli çevrim içi turda sanatseverlere açacak. Ücretsiz düzenlenecek sanal tura katılmak isteyenler, "turlar@arter.org.tr" adresine e-posta göndererek kayıt yaptırabilecek.

Kültür ve yaşam alanı Arter, güncel sergilerindeki eserlerden bazılarını rehberli çevrim içi turda sanatseverlere açacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran'da 19.00'da başlayacak tur, sergi rehberlerinin farklı temalar etrafında bir araya getirdiği eser seçkilerini katılımcıların yorumuna açacak.

Ücretsiz düzenlenecek sanal tura katılmak isteyenler, "turlar@arter.org.tr" adresine e-posta göndererek kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Kültür Sanat

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