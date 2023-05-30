Arter'in güncel sergileri çevrim içi turda sanatseverlere sunulacak

Kültür ve yaşam alanı Arter, güncel sergilerindeki eserlerden bazılarını rehberli çevrim içi turda sanatseverlere açacak. Ücretsiz düzenlenecek sanal tura katılmak isteyenler, "turlar@arter.org.tr" adresine e-posta göndererek kayıt yaptırabilecek.

Kültür ve yaşam alanı Arter, güncel sergilerindeki eserlerden bazılarını rehberli çevrim içi turda sanatseverlere açacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran'da 19.00'da başlayacak tur, sergi rehberlerinin farklı temalar etrafında bir araya getirdiği eser seçkilerini katılımcıların yorumuna açacak.

Ücretsiz düzenlenecek sanal tura katılmak isteyenler, "turlar@arter.org.tr" adresine e-posta göndererek kayıt yaptırabilecek.