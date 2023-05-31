ArtContact İstanbul'da 3. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı açıldı

ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen ArtContact İstanbul, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda, 42 ülkeden sanatçılar ve 12 ülkeden katılımcı galeriler yer alıyor.

ArtContact İstanbul, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

ATİS Fuarcılık tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen uluslararası çağdaş sanat fuarının ön izlemesi ve ardından resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Üniversitesi konservatuvarından müzisyenlerin "BAU Trio" klasik müzik konseri ve açılış konuşmalarıyla başlayan törende, fuarın ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, dernek adına "Kurum Onur Ödülü"nü alırken, Yahşi Baraz "Sanata Katkı Onur Ödülü", ressam Bubi (David Hoyan) de "Sanatçı Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

"Kamusal alanda sanata çok önem veriyoruz"

ArtContact İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, AA muhabirine, fuarın ArtAnkara'nın ardından uzun yıllardır gündemlerinde olduğunu söyledi.

ArtAnkara'nın katılımcı galeri ve sanatçılarının İstanbul'da bir fuar yapılmasını arzu ettiklerini belirten Aygül, 3 yıldır pek çok zorluğa rağmen fuarı başarıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Her yıl çıtayı bir üste taşıyarak Türkiye'ye önemli bir fuar kazandırmaya çalıştıklarına işaret eden Aygül, şunları kaydetti:

"ArtContact İstanbul'da farklı olarak kamusal alanda sanata çok önem veriyoruz. Yalnız sanatçı, galerici, koleksiyoner ve eser alıcısı değil yerel yönetimlerin, sanat eğitimi veren kuruluşların, sosyal projeleri olan sanatla ilgili yapıların, vakıfların, sanatsal malzeme üreten firmaların da katılımı var. Beş belediyemiz ve üniversitelerimiz var. Dolayısıyla bir platform, onların ilişkilerini köpürtmeye destek olan bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda şu an fuar alanında 300 yabancı sanatçımız var. Ağırlıklı olarak İran ve Rusya'dan ayrıca Güney Kore'den Çin'e, İspanya'dan Özbekistan'a 42 ülkeden sanatçılar, 12 ülkeden katılımcı galerilerimiz var."

Aygül, dört gün boyunca ücretli olarak ziyaretçileri ağırlayacak fuar kapsamında her gün dinleti, söyleşi ve workshop gibi etkinliklerin düzenleneceği bilgisini verdi.

Fuarın 11 bin metrekare alanda çok sayıda esere ev sahipliği yaptığını anımsatan Aygül, "Dolu dolu bir beş gün geçireceğimizi düşünüyorum. Keyifle gezilmesini diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Törene katılan oyuncu Tamer Levent, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de fuara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Rusya ve İran galerileri öne çıkıyor

ArtContact İstanbul 3. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda 100'e yakın katılımcı, 1.500'den fazla sanatçının, 4 bin 500'e yakın eseri sergileniyor.

İspanya, Küba, Bulgaristan, İran, Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Estonya, Belarus, Güney Kore ve Fransa'dan sanatçı ve galerilerin katılımcı olarak yer aldığı fuarda bu yıl Rusya Federasyonu ve İran'dan gelen galeriler öne çıkıyor.

Fotoğraf sanatında yoğun katılımın gerçekleştirildiği ArtContact İstanbul'da Coşkun Aral, Gültekin Çizgen ve Çerkes Karadağ gibi ünlü isimler de eserleriyle yer alıyor.

Ayrıca 2023 UNESCO Aşık Veysel'i Anma ve Kutlama Yılı'na ithafen, Gürsel Gökçe ve Caner Yedikardeş'in hazırladığı Aşık Veysel sergileri de izlenime sunuluyor.

Fuar 4 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.