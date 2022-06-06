"Art On Antalya" sanatseverlere kapısını açtı - Haberler

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"Art On Antalya" sanatseverlere kapısını açtı

AA - Servet Tümer - Kültür Sanat
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'Art On Antalya' sanatseverlere kapısını açtı

Kolleksiyoner Nil ve Oktay Duran tarafından kurulan ve özgün güncel yaklaşımlara ev sahipliği yapan "Art On Antalya" resim sergisini The Land of Legends Shopping'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kolleksiyoner Nil ve Oktay Duran tarafından kurulan ve özgün güncel yaklaşımlara ev sahipliği yapan "Art On Antalya" resim sergisini The Land of Legends Shopping'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Shopping de sanatseverler ile buluşan "Art On Antalya", 15 sanatçı ve bağımsız sanatçıların eserleriyle, misafirlerine eşsiz bir sanat deneyimi sunmaya başladı.

Yapıt ile izleyici arasında aktif bir rol oynamaya odaklanan "Art On Antalya", özel seçkisi ile yıl sonuna kadar açık olacak.

Sergide sanatçılar Oddviz, Ufuk Yılmaz, Gürsel Soyel, Ali Dolanbay, Damla Sarı, Olcay Kuş, Onur Mansız, Sencer Vardarman, Koray Tokdemir, Mert Diner, Canan Dağdelen, Ali Dolanbay, Hüseyin Aksoylu'nun eserleri yer alıyor.

AA / Servet Tümer - Kültür Sanat

Oktay Duran Antalya Kültür Sanat Haberler

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