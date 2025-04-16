Art Dubai 2025 Sanatseverlerle Buluştu

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren çağdaş sanat fuarı Art Dubai 2025, ön izlemeyle sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası sanat dünyasının önemli fuarlarından biri olan etkinliğe, 5 kıta ve 65 şehirden 120'den fazla galeri katıldı.

Açılış toplantısında konuşan Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, Art Dubai'nin şehrin kültürel hikayesinde önemli pozisyonu olduğunu belirterek, "Bağlantı kurmada kültürün önemli rolü vardır. Farklı ülkelerden gelen sanatseverlerle burada önemli ilişki geliştiriyoruz. Dünya değiştikçe kültürümüz de değişiyor. Bu sebepten ötürü Art Dubai'nin kendimizi içerisinde bulduğumuz bu durumu yansıtması ve oluşan bağlamlara bir yanıt vermesi oldukça önemli." dedi.

"Bu zor zamanlarda birçok yönden değişen dünyada göç ve yerinden edilme konularına odaklanıyoruz"

Sanat direktörü Pablo del Val de fuar programının her yıl daha da güçlendiğine değinerek, bu yılki seçkinin Körfez bölgesinde üretilen sanat kalitesini gösterdiğini söyledi.

Dubai'nin farklı kültürlerden toplulukları barındıran bir şehir olduğuna dikkati çeken Val, "20. yılımıza yaklaşırken fuar, bu coğrafyalardan galeriler ve sanatçılar için başlıca platform ve ticari pazar haline geldi. Bu bölgedeki sanatçıların sesini destekleyerek daha çeşitli ve küresel sanat dünyasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Val, özellikle göç ve yerinden edilme konularını tartışma konusunda çok istekli olduklarını vurgulayarak, "Bu konulara takıntılıyız hatta. Özellikle çatışmaların yaşandığı bu zor zamanlarda birçok yönden değişen dünyada göç ve yerinden edilme konularına odaklanıyoruz. Bu sene de yapay zeka üzerine yoğunlaşan dijital alanımız var. Mutasyona uğrayan, değişen dünyayı gösteriyorlar. Sanatı geleneksel olarak yapan biriyle meta bir alanda olan dijital sanatçıların bir konuda tartışmasını, farklı şekillerde düşünmelerini görmek oldukça heyecan verici." diye konuştu.

Contemporary, Bawwaba, Modern ve Dijital bölümlerinden oluşan fuarın 2025 edisyonunda ilk kez katılan 30 galeri bulunuyor.

Orta Doğu'nun önde gelen sanat fuarı olan Art Dubai'ye bu yıl Türkiye'den de 4 galeri katıldı. Contemporary bölümünde Dirimart, x-ist ve Sanatorium galerileri yer alıyor.

Fuarın dijital bölümünde ise insan beynindeki hareketleri ölçerek duygu ve düşünceleri resme dönüştüren dijital enstalasyonuyla Türkiye'den Ouchhh Studio bulunuyor.

Madinat Jumeirah'ta yapılacak fuarın ön izleme günleri bugün ve yarın, herkese açık olan günleri ise 18- 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.