Arsuz'da Kadınların El Emeği Ürünleri ve Yöresel Lezzetler Satışta

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

Tarihi yapıların bulunduğu sokak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle Arsuz Belediyesince yenilendi.

Belediye ekiplerince yeniden ışıklandırılan sokağa, Halk Eğitimi Merkezinde eğitim alan kursiyerler için stantlar kuruldu.

Stantlarda yerini alan 14 kadın, hazırladıkları dekoratif ürünler, hediyelik eşyalar ve yöresel yiyecekleri müşterileriyle buluşturuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Eski Köy İçi Sokak, rahat gezilebilmesi için saat 19.00'dan sonra araç trafiğine kapatılıyor.

"İşimi severek yapıyorum"

Kursiyerlerden 54 yaşındaki Nadiye Kızgın, AA muhabirine, örgü çanta, takı, tepsi ve sirke sattığını söyledi.

Kızgın, ürünlerinin ziyaretçiler tarafından beğenildiğini ifade ederek, depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşmaya çalıştığını anlattı.

45 yaşındaki Serap Çatal ise el yapımı turşu, sirke, tuzlu yoğurt, salça ve sabunlarını müşterilere sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sebzelerimi köydeki kadınlardan topluyorum. Bu şekilde birbirimize destek oluyoruz. Eşim 2 yıl önce vefat etti. Çocuklarıma hem anne hem baba oldum. İhtiyaçlarımı, sattığım ürünlerin gelirimden karşılıyorum. İşimi severek yapıyorum."

Ördüğü çantaları satan 60 yaşındaki Süreyya Taş da kazancıyla çocuklarını evlendirdiğini anlattı.