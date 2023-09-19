Arslanhane Camisi UNESCO Dünya Mirasları arasına alındı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gordion Antik Kenti'nin ardından Arslanhane Camisi'nin de UNESCO Dünya Mirasları arasına alınmasının, başkentin kalkınmasında önemli rol oynayacağını belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camisi, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camisi ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camisi ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Dünya Mirası ilan edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Altındağ ilçesi Ulus bölgesinde bulunan ve yapımı 13. yüzyıla dayanan ahşap malzeme ve desteklerden oluşan Arslanhane Camisi'nin, listeye Ankara'dan giren ikinci kültür hazinesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ankara Kalesi'nin güney ucunda bulunan ve 13'üncü yüzyılda inşa edilen Ahi Şerafeddin veya halk arasında bilinen adıyla Arslanhane Camisi'nin, Anadolu Selçuklu döneminin içi ahşap direkli camileri arasında yer aldığı kaydedildi.

Caminin kuzeydoğusunda yer alan Ahi Şerafeddin Türbesi'nin dış duvarında bulunan aslan heykelinden dolayı "Arslanhane" adıyla anılan caminin, 2018'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığı aktarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki sevindirici haber art arda. Gordion Antik Kenti'nin ardından Arslanhane Camisi de UNESCO Dünya Mirasları'nın arasında. Ceviz ağacının sütunlarını taşıdığı 800 yıllık tarihi camimiz, başkentimizin tarih ve turizm atılımı ile birlikte kentimizin kalkınmasında önemli rol oynayacak." ifadelerine yer verdi.