Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi kuruldu

ANTALYA (AA) - Arkeologlar Derneği Antalya Şubesinin Antalya Valilik onayı ile kurulduğu bildirildi.

Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi Geçici Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Paleolitik Çağ'dan bugüne kadar antik Lykia, Pisidia ve Pamphylia bölgelerinin buluştuğu önemli ve zengin arkeolojik kültürel mirası barındıran bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çekildi.

Kentin sahip olduğu bu kültürel zenginliğin yaşatma, koruma ve geleceğe aktarma ile ilişkili sorunların da olduğuna işaret edilen açıklamada, bu anlamda derneğin tüzüğünün temelinde mesleğin vizyon ve misyonu kapsamında kültürel mirasın korunması, yaşatılması, tanıtılması ve geleceğe aktarılmasında öncü olduğu kaydedildi.

Şube olarak kültürel mirasın korunarak genç nesillerin eğitimi ve farkındalığının yükseltilmesi amacıyla diğer sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışılacağı vurgulanan açıklamada, şunları belirtildi:

"Gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda yasa ve yönetmelikler yanında, ülkemizin imzalamış olduğu uluslararası antlaşmaları her zaman göz önünde bulundurmayı düstur edineceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında Konya ilini ziyareti sırasında Başbakan İsmet İnönü'ye çektiği telgraf, arkeologların sahadaki görevini ve önemini açıkça vurgulamaktadır. Bu telgrafta 'Memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır' ifadelerine yer verildi. Atamızdan aldığımız bu güç ve ışık ile Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi, mesleki dayanışma temelinde oluşan, gönüllülük esasına dayalı ve kar amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Örgütü olarak kuruluşunu gerçekleştirmiştir."