Arjantin Milli Günü Resepsiyonu - Haberler

Arjantin Milli Günü Resepsiyonu

ANKARA - Arjantin'in Milli Günü Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patrica Salas'ın ev sahipliğinde Arjantin'in Milli Günü Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda Türkiye'de tek tango topluluğu olan "La Fortuna Tango Orchestra" grubu sahne aldı. Programda konuşan Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patrica Salas, "Bu akşam Arjantin'in bağımsızlığının 212. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugüne dair en önemli farkındalığım demokrasimizi yeninden kazanmamızın 40. Yıl dönümüne yaklaşıyor olduğumuzdur. Bu yıl dönümü de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını kutladığı 2023'te gerçekleşecek. Arjantin ve Türkiye Cumhuriyetlerinin dostane ve umut vadeden bağlara sahip oldukları bu öneme denk gelen tarihlerindeki böylesine önemli günlerin altı çizilmelidir" dedi.