Ardahan Posoflular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurul Programı Düzenledi

Ardahan Posoflular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, genel kurul dolayısıyla programı düzenledi.

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin genel kurulu Ardahan Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve dernek üyelerinin katıldığı genel kurulda, dernek başkanı Erol Özer yeniden başkanlığa seçildi.

Vali Çiçek, dernek başkanı ve üyelerine teşekkür ederek, "Hemşeri dernekleri, birlik ve beraberliğin sağlanması, akrabalık bağlarının güçlendirilmesi anlamında çok önemli. Milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sağladığına inandığım bu yemekte bir araya geldiğiniz için ve bir ülkenin birliğinin bir köyün birliğinden, bir ilçenin birliğinden ne kadar güç aldığını gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve sizleri sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Kendi toprağını sevmeyen, kendi köyünü, ilçesini sevmeyen vatanını sevemez. Biz atalarımızdan böyle öğrendik. Ülkemizin birliğinin en temel dayanaklarından birisi hemşeri derneklerinin düzenlemiş olduğu bu buluşmadadır. Eğer biz arkadaşlarımızı ve çevremizi görmek için bu toplantılarda bir araya gelebiliyorsak, ülkemizin zor durumlarında da yumruk gibi bir araya gelme durumumuz olacaktır" dedi.

Dernek Başkanı Erol Özer, Posofluların dayanışması ve birliği için yola çıktıkları günden itibaren büyük yol aldıklarını belirterek davete katılan Posoflulara teşekkür etti. - ARDAHAN