Ardahan'da sağanak yağışa rağmen Mustafa Özarslan coşkusu Ardahan'da Mustafa Özarslan konserinde sağanak yağışa rağmen yüzlerce kişi alanı terk etmedi ve şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Ardahan'da sağanak yağışa rağmen Mustafa Özarslan coşkusu

ARDAHAN - Ardahan'da Mustafa Özarslan konserinde sağanak yağışa rağmen yüzlerce kişi alanı terk etmedi ve şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Ardahan'da Milli Egemenlik parkında düzenlenen konserde sanatçı Mustafa Özarslan sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı Mustafa Özarslan bir birinden güzel eserlerini ve istek parçaları Ardahanlılar için seslendirdi. Zaman zaman sağanak yağışa rağmen seyirciler, alanı konser sonuna kadar terk etmedi.

Konser, vatandaşların halayları ile ilerleyen saatlere kadar devam etti.