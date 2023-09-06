Ardahan'da Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği Düzenlendi

Ardahan'da düzenlenen '6. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği'nde Ardahan Beldeye Başkanı Faruk Demir ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber türkü seslendirdi. Programa, Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ile birlikte davetliler katıldı.