Haberler

Ardahan'da gezici kütüphane otobüsü 7 yıldır her kesimi kitapla buluşturuyor

Ardahan'da gezici kütüphane otobüsü 7 yıldır her kesimi kitapla buluşturuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da hayata geçirilen gezici kütüphane otobüsü, 7 yıldır başta çocuklar olmak üzere kırsalda yaşayanları kitapla buluşturuyor.

Ardahan'da hayata geçirilen gezici kütüphane otobüsü, 7 yıldır başta çocuklar olmak üzere kırsalda yaşayanları kitapla buluşturuyor.

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde kentte 2018'de hizmete başlayan gezici kütüphane, bugüne kadar 1500 noktaya ulaştı.

Kırsalda yaşayanlar için köy, yayla ve mezraya kadar giden gezici kütüphane, bu sezon için nisan ayında başladığı yolculuğunu tamamladı.

Yaklaşık 1000 üyesi olan gezici kütüphanenin bu sezonki son etkinliği, Göle ilçesine bağlı Arpaşen köyündeki Şehit Er İbrahim Öztürk İlkokul ve Ortaokulu'nda yapıldı.

Gelecek yıl kitap yolculuğuna devam edecek

Buradaki etkinlikte kitap okuyan çocuklara kek ve meyve suyu ikram edildi. Gezici kütüphane otobüsü, gelecek yıl nisan ayında tekrar vatandaşları kitapla buluşturmak için yolculuğuna devam edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, gezici kütüphane otobüsünün kış dolayısıyla sezonu tamamladığını söyledi.

Sezonu verimli tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dede, "Sadece öğrencilerle buluşmuyoruz ama öğrencilerle buluşmamızın da bir başka hususiyeti var, o da ağaç yaşken eğilir. Dolayısıyla kitapla, kütüphaneyle ilişkisini, samimiyetini sıcak tutmamız lazım. Onun hafızasında, algı dünyasında kitap, kütüphane dünyasını sıcak ve samimi dokunuşlarla ayakta tutarsak onları kazanacağımıza inanıyoruz." dedi.

"Yetişkinlerimizin okuma alışkanlığı konusunda artan bir ivmesi var"

Ulaşılan noktalarda sadece okullar olmadığını, aynı bölgeye bazen birkaç kez gidildiğini dile getiren Dede, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman aracımızı kıraathanelerin, köy kahvelerinin, camilerin önüne çekerek yetişkinlerimize de hizmet veriyoruz. Yetişkinlerimizin okuma alışkanlığı konusunda artan bir ivmesi var. Onu inkar etmek mümkün değil. Siz dokundukça, onların ayağına gittikçe karşılığını mutlaka alıyorsunuzdur. Bu sezonun son durağını Göle ilçemizin Arpaşen köyü olarak tespit ettik."

6. sınıf öğrencisi Yaren Gezer de gezici kütüphanenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Kütüphane çok güzel. Buraya ilk kez geliyor. Çok heyecanlıyız, sevinçliyiz. Kitapların hepsi çok güzel. Okuduğum kitap da harikaydı." dedi.

Esra Bulak ise ilk kez gezici kütüphane ve farklı kitaplarla buluşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.