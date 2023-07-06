Ardahan'ın Damal ilçesinde, salgın döneminde 3 yıl ara verilen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri bu hafta sonu yeniden yapılacak. Şenliklere ulusal ve yerel sanatçılar katılacak.

Ardahan'da "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenlenecek.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, AA muhabirine, salgın döneminde 3 yıl ara verilen şenlikleri bu hafta sonu ilçede yeniden yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Şenliklere, ulusal ve yerel sanatçıların katılacağını dile getiren Önal, "Bu yıl çok yoğun bir gurbetçi geçişi oldu. Özellikle Damal'da çok ciddi yoğunluk görülüyor. Havanın açık olduğu günlerde Atatürk silüeti izleme alanında yer bulmak zor. Ortalama 1000 kişi, kapasitesini aşıyor." dedi.

Son 3 günde ortalama 3 bin kişinin Atatürk silüetini izlediğini vurgulayan Önal, "Bu yoğunluk bayramla artarak sürdü. Böyle devam etmesi halinde şenlikler çok kalabalık olacak. Biz de bunu istiyoruz. Sonuçta amacımız, Ata'mızı daha çok kitlelere ulaştırmak, daha çok kitlelerin bunu bilmesini sağlamak." diye konuştu.

Atatürk silüeti, doğa olayı

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuzda düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Şenliklere salgın döneminde ara verilmişti.