Ardahan'da Aşıklar ve Türkü Şöleni Düzenlendi

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen 13. Aşıklar ve Türkü Şöleni, yörenin tanıtımı ve aşıklık geleneğinin yaşatılması amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte türküler seslendirildi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, aşıklık geleneğinin birlik, beraberlik ve kardeşlik amacı taşıdığını belirtti.

Ardahan'ın Posof ilçesinde 13'üncü "Aşıklar ve Türkü Şöleni" düzenlendi.

Yörenin tanıtımı ve aşıklık geleneğinin yaşatılması amacıyla Posof Belediyesinin ev sahipliğinde ilçedeki mesire alanında gerçekleşen etkinlik, halk oyunları gösterisiyle başladı.

Yöresel aşıkların sahne aldığı şölende, türküler seslendirildi, deve oyunu gösterisi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, aşıklık geleneğinin temel amacının birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu söyledi.

Posof ilçesinin muhteşem doğası ve insanıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Öner, "Her ilçemizin kendine has doğal güzellikleri ve kültürel değerleri var. Dolayısıyla ya bir yöresel ürün ya da yöreye mal olmuş kahramanlık timsali aşıklarımız, ozanlarımız gibi değerlerimiz adına şölenler, festivaller yapılıyor. Bu tarz etkinliklerle bu değerlerimizi yaşatmanın gayreti içinde oluyoruz." dedi.

Öner, Ardahan'ın büyük şehirlere göç veren il olduğunu anımsatarak, "Dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz memleketlerini unutmamışlar. Buraya karşı heyecan duyuyorlar. Buraya olan özlem ve sevgilerini her fırsatta belli ediyorlar. Bugün burada düzenlenen 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' etkinliğinde şehrimiz dışında yaşayan ve yaz aylarında buraya gelen hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da bölgenin tanıtımı ve aşıklık geleneğinin yaşatılması amacıyla etkinliği önemsediklerini kaydetti.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekti.