Ara Güler'in fotoğrafları uluslararası sergide

Ara Güler Müzesi, Ara Güler'in siyah beyaz fotoğraflarını uluslararası sergi ve işbirlikleri ile farklı ülkelere taşıyor. Bulgaristan'da düzenlenen International Meetings of Photography Festivali'nde Güler'in fotoğrafları sergilendi.

Ara Güler Müzesi, Ara Güler'in siyah beyaz fotoğraflarını uluslararası sergi ve işbirlikleri ile farklı ülkelere taşıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Ara Güler'in ağırlıklı olarak 1950 ve 1960'lı yıllarda çektiği en bilinen eserleri, Bulgaristan'da düzenlenen International Meetings of Photography Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Ara Güler'in "onur sanatçısı" olduğu festivalde, Güler'in fotoğrafları, Filibe'deki Kapana Gallery'de izlenime sunuldu.

Festival programında Güler'in eserlerinin yanı sıra aralarında Jacob Aue Sobol, Reiner Riedler, Mate Bartha, Marco Rigamonti, Roumen Koynov, Nikola Mihov ve Kostadin Chernev'in eserleri yer alıyor.

Sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.