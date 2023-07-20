Aqua Florya'da Ay Işığında Müzik Etkinlikleri Başlıyor

Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen geleneksel 'Ay Işığında Müzik' etkinlikleri 28 Temmuz'da başlayacak. Konserler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde geleneksel hale gelen "Ay Işığında Müzik" etkinlikleri 28 Temmuz'da başlayacak.

Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Aqua Florya'nın amfi sahnesindeki konserlerde bu yıl 28 Temmuz'da Sakiler, 29 Temmuz'da Emir Ersoy ve orkestrası ile birlikte Işın Karaca, 30 Temmuz'da Birsen Tezer & Jehan Barbur ve Doğan Duru sahnede olacak.

28-29-30 Temmuz'da hayata geçirilecek olan "Ay Işığında Müzik" ve 18-19-20 Ağustos'ta gerçekleşecek olan "Ay Işığında Komedi" etkinliklerini seyirciler, ücretsiz olarak izleyebilecek. Tüm etkinlikler saat 21.00'de başlayacak.

Zengin marka karması, deniz manzaralı kafe ve restoranları, 1.000 kişi oturma kapasitesine sahip amfi tiyatrosu, peyzaj alanları, hayata geçirdiği kaliteli kültür-sanat etkinlikleri ve bünyesinde yer alan dünyanın en büyük tematik akvaryumu "İstanbul Akvaryum" ile Aqua Florya, Marmaray Florya Akvaryum durağına da 2 dakikalık mesafede bulunuyor.