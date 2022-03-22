Antika tutkunu güvenlik görevlisi eşyaları odunluğunda sergiliyor

KİLİS (AA) - Kilis'te yaşayan Orhan Alpaslan Mestanoğlu, hobi olarak topladığı antika eşyaları evinin üst katında bulunan odunlukta oluşturduğu bölümde sergiliyor.

Kamuda güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Mestanoğlu, küçük yaşlarda eski eşyalara merak duymaya başladı. Zamanla biriktirdiği bu eşyaları sergileyecek yer bulamayan Mestanoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde odunluğun bir bölümünü bölerek ayrı oda yaptı.

Biriktirdiği eşyaları burada sergileyen Mestanoğlu, boş zamanlarını antikaların arasında geçirerek stres atıyor. Mestanoğlu, misafirlerini antika eşyalarla dolu odada ağırlamaktan keyif alıyor.

Orhan Alpaslan Mestanoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana antika eşyalara ilgi duyduğunu, gün geçtikçe bu merakın arttığını söyledi.

Evin odunluğuna antika eşyalarını koymak için oda yaptığını anlatan Mestanoğlu, aynı zamanda arkadaş çevresinden gelen antika eşyaların bakımını da yaparak sahibine teslim ettiğini belirtti.

"Bizden sonraki nesiller bunları bilsin"

Eski eşyaların yok olmaması için mücadele ettiğini dile getiren Mestanoğlu, "Tarihimiz bizim için çok önemli. Yok olmasını istemiyorum. Bu eserler çöpe, hurdaya atılmasın. Evin bir köşesinde gelen insanlar görsün. Bizden sonraki nesiller bunları bilsin. Teknoloji geliştikçe bazı eşyalar atılır vaziyete döndü. Teknoloji devri olduğu için şimdiki nesil bunu bilmiyor. Ondan dolayı bu işe gönül verdim." dedi.

Mestanoğlu, işinden arta kalan zamanını antika eşyaların bakımını yapmakla geçirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Boş zamanlarımı nostaljik bir ortamda geçirmiş oluyorum, merakımı gideriyorum. Dostlarımın antika eşyalarının bakımını yapınca onlar da mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum. Etrafımdaki insanlarda çok antika eşya vardı. İlk başta kendi antika eşyalarımın tamirini yaptım, daha sonra etrafımdaki insanlara teklif sundum. Olumlu cevaplar gelmeye başladı. Birkaç deneme aşamasından sonra antikalarının bakımını yaptığım insanlar memnun kaldı. İnternet üzerinden de tanıyan, tanımayan mesaj atıyor. Bakımını yaptığım eşyaların sadece malzeme parasını alıyorum ya da malzemesini kendileri alıyor. Bu işi hobi olarak yaptığımdan en baştaki unsur benim için tarihimizin yaşatılmasıdır."

Yaklaşık 100 antika biriktirdiğini aktaran Mestanoğlu, "Küp, terazi, bukağı (demir halka), testere, makas, ev telefonu, fotoğraf makinesi, televizyon, çeşitli kesici aletler, madeni para, gaz lambası, bakır saklama kapları, kilim gibi eşyalar var. Osmanlı döneminden kalma çekiç ve kasatura da var. Çok isteyen oluyor ama bazı şeyler satılmıyor, para etmiyor. Paradan çok, benim için manevi değeri önemli." ifadesini kullandı.

Bakımını yaptığı eşyaların orijinalliğini bozmamaya dikkat ettiğini vurgulayan Mestanoğlu, yetkililerden bu işi sürdürmek için destek beklediğini kaydetti.