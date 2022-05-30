Antik kentler geleceğin sanat tarihçilerini ağırladı - Haberler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu öğrencileri bölgedeki Milet, Beçin, Stratonikeia ve Lagina antik kentlerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden oluşan topluluk üyeleri, derslerde teorik olarak işledikleri konuları, akademisyen ve kazı ekiplerinden rehberler eşliğinde, antik kentler ve müzelerde yerinde gördü.

Öğrenciler, topluluk koordinatörü Doç. Dr. Gökben Ayhan rehberliğinde ilk olarak, Aydın'ın Didim ilçeside Antik Yunan medeniyetinin bilimde ilerlemesinde önemli paya sahip olan ve felsefe, bilim ve sanatın başkenti olarak tanımlanan, "filozoflar şehri" olarak adlandırılan Milet Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Büyük Menderes Nehri'nin hemen ağzına yakın deniz kıyısında bir antik liman şehrinin girişindeki Milet Müzesi'nden geziye başlayan topluluk üyeleri, Milet şehir sembolü olan aslan heykelleri, yazıtlar, mezar stelleri, lahitler, mimari elemanlar ve sütun başlıklarını gördü.

Müzede Milet Antik Kenti'nin yanı sıra Anadolu'nun Pompei'si olarak anılan Priene Antik Kenti zengin evleri buluntuları, Priene Antik Kenti bölümü, Didim Apollon Tapınağı buluntuları, canlandırma Minos Dönemi Mutfağı, Minos Dönemi buluntuları, Zeytintepe Arkaik Afrodite Kutsal Alanı buluntuları, Gacartepe Mezar buluntuları incelendi.

Topluluk üyeleri, Antik kentin tiyatro, hamam, agorasını da detaylı inceleyen topluluk üyeleri 1404'te Menteşe Beyi İlyas Bey tarafından yaptırılmış olan külliyesini ziyaret etti.

Tek minareli ve tek kubbeli caminin mihrabı mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan, duvarları mermerle örülü İslam-Türk mimarisinin şaheser örneklerinden olan eser öğrencilerin ilgisini çekti.

Menteşeoğulları Beyliği'nin başkenti Beçin

Milet Antik Kenti ziyaretinin ardından Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Antik Kenti'ni ziyaret eden topluluğa kazı ekip üyesi Sanat Tarihçisi Coşkun Hamarat rehberlik etti.

Menteşeoğulları Beyliği'ne de başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde eserlerin, Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş ve önceki kazı başkanları eşliğinde gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Hamarat, iç kale, Gazi Ahmet Medresesi, Kızıl Han, Yelli Cami, hamam, Mültezim Evi, Seymenlik Hamamı, Menteşe Mezarlığı, Seymenlik Zaviyesi'ni anlattı.

Kazıların devam ettiği Beçin'de öğrenciler kazı yapan ekiplerinde saha çalışmasını yerinde gördü.

"Gladyatörler kenti"

Grup daha sonra Yatağan ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler kenti" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'ne gitti.

Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kenti Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Eylem Özdemir'in rehberliğinde gezildi.

Kuzey Cadde, Batı Cadde, Roma Hamamı, Meclis Binası, Ağa Konakları ve Cumhuriyet Dönemi evleri detaylı şekilde öğrencilere aktarıldı.

Kazıların 12 ay boyunca devam ettiği antik kentte öğrenciler, kazı ekiplerinin saha çalışmasını da yerinde inceleme fırsatını yakaladı.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt öğrencilerin gezisinin bir bölümüne de eşlik etti. Antik kentin öğrencilerin de bir yuvası olduğuna vurgu yapan Söğüt, her zaman ve her çalışmada Stratonikeia'nın bütün öğrencilere açık olduğunu kaydetti.

Osman Hamdi Bey'in kenti Lagina

Son olarak, Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nı ziyaret eden öğrenciler, koordinatör Doç. Dr. Gökben Ayhan anlatımıyla antik kenti gezdi.

Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunan, ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Lagina Antik Kenti'ndeki kazıları sırasında, 2 yılı sürekli olmak üzere 17 sene kaldığı evde dışarından incelendi.

Antik Dönemde tanrıça Hekate adına tören düzenlenen kutsal alandaki ayağa kaldırılan sütunların önünde öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirerek geziyi noktaladı.

Sanat Tarihi Topluluğu Başkanı Hüseyin Yağyudan, AA muhabirine yaptığı açıklamada derste gördüklerini ve antik kentlerde yaşayarak gördüklerini ve gelecekleri açısından bunun çok değerli olduğunu söyledi.

Gezilen ören yerlerinde derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak yerinde görme fırsatı elde ettiklerini belirten Yağyudan, yaşayan, yaşatılan ve korunan antik kentleri Sanat Tarih Bölümü öğrencileriyle keyfini yaşadıklarını kaydetti.

Topluluk koordinatörü Ayhan ve topluluk başkanı Yağyudan, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek başta olmak üzere kazı başkanlarına ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şamil Aktürk ve üniversite yönetimine kendilerine değerli bir imkan sundukları için teşekkürlerini iletti.