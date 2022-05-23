Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde konuştu Açıklaması - Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türk mutfağını kentteki otellerde ve restoranlarda dünyaya tanıtmak için seferber olduklarını belirtti.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Hafta etkinliklerinin 27 Mayıs'a kadar süreceğini ifade eden Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bize ait olan lezzetlerimizi pek çok misafirimize tanıtma imkanımız olacak. Emine Erdoğan Hanımefendi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" adında bir eser oluşturuldu. Bu eserle 81 ilimize özgü lezzetler bir araya toplandı. Biz de ' Antalya Piyazı' ve ' Antalya Kabak Tatlısı'ndan başlayıp, Türk mutfağının tüm güzelliklerini misafirlerimize tanıtacağız. Şu anda otellerde ve restoranlarda tüm dünyaya Türk mutfağını anlatmak adına seferber oluyoruz. Antalya'mızı 'gastronomi şehri' yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Gizli kalmış ya da yapılırlığı azalmış yöresel yemeklerimizi yeniden gündeme getiriyoruz. Antalya'nın önemli lezzet duraklarından biri olması için çalışmalarımız devam edecek."

Yazıcı'nın konuşmasının ardından Antalya'ya özgü iç pilavlı tandır, kabak tatlısı ve piyazın tanıtımı yapıldı.

Öte yandan, etkinlik programı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı'nda yaklaşık 1000 kişiye tarhana çorbası dağıtıldı.