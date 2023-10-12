Antalya Piyazı tarifi! MasterChef Antalya Piyazı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel Antalya Piyazı'nı hazırlamak için kıyasıya yarıştı. İzleyiciler de evlerinde Antalya Piyazı tarifini uyguladı. Akdeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Antalya Piyazı, ağızda dağılan kıvamı ile özel bir tat olarak dikkat çekiyor. Peki, Antalya Piyazı nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmeli? İşte MasterChef'te ve evlerde yapılan en güzel Antalya Piyazı tarifleri.

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Antalya Piyazı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Antalya Piyazı hazırladı. Peki, Antalya Piyazı nedir? Antalya Piyazı nasıl yapılır? Antalya Piyazı nedir?

ANTALYA PİYAZI TARİFİ!

Malzemeleri (6 Kişilik)

500 gr Çandır fasulyesi

Sos Malzemeleri

3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye, 1 kahve fincanı tahin, 5-6 diş sarımsak (ezilmiş), 2 kahve fincanı zeytinyağı, 1 adet limon suyu, 1 kahve fincanı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çay bardağı su.

Üst Malzemele r

4 adet haşlanmış yumurta, 3 adet domates, 6 adet yeşil sivri biber, 4 adet taze soğan, ½ demet maydanoz, 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz.

Hazırlanışı

Fasulye Haşlama

Fasulyeleri akşamdan sabaha tuzlu su içinde bekletiniz; şişsinler. Fasulyelerin uzun süre bekletmeden şişmelerini istiyorsanız, 5 dakika bol tuzlu suda kaynatıp 1 saat haşlama suyunda bekletiniz. Şişmiş fasulyeleri orta ateşte, tuzlu bol suda yaklaşık 20 – 25 dakika ön haşlamaya tâbi tutunuz. Haşlama suyunu dökünüz. Fasulyeleri yıkayıp tekrar tencereye koyunuz ve tuzlu suda haşlamaya bırakınız. Fasulyeleri çatlayıp iyice pişinceye, haşlama suyu çekilir gibi oluncaya kadar haşlayınız ve ılımaya bırakınız.

Sos Hazırlama

Haşlanmış fasulyelerden 3 yemek kaşığı alınız. Çukur bir kaba koyup çatalla eziniz. Ezilmiş fasulyelere, listede verilmiş diğer sos malzemelerini katıp karıştırınız. Bu işlemi elektrikli mikser ile de yapabilirsiniz.

Salata Hazırlama

Haşlanmış fasulyeleri, kayık veya yayvan servis tabağına koyunuz. Üzerine sosu gezdirip karıştırınız. Salataya, kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri, 4'e bölünmüş yumurtaları, ayıklanmış ve yıkanıp ince kıyılmış taze soğanı, yeşil sivri biber ve maydanozları, tuzu, kırmızı pul biberi ve karabiberi katıp kabaca karıştırınız. Servis tabağını sofraya veriniz.*

*ATAV "Toroslar'dan Akdeniz'e Antalya Lezzetleri"