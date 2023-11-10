Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Sümer Ezgü unutulmaz bir akşam yaşattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Sümer Ezgü sahne aldı. Ezgü, hafızalardan silinmeyen türkülerle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ' Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Sümer Ezgü sahne aldı. Ezgü, hafızalardan silinmeyen türkülerle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konserde Antalya'da yaşamını sürdüren sanatçı Sümer Ezgü ve orkestrası sahne aldı. Konsere Ezgü'nün hayranları yoğun ilgi gösterdi. Antalya Cumhuriyet Meydanı, türkü severlerin akınına uğradı. Konser öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlama etkinlikleri kapsamında cumhuriyetin dünü ve bugününü anlatan görseller, anlatımlar perdeye yansıtıldı.

'ATA'NIN KİMYASINI HİSSEDELİM'

Sümer Ezgü, türkülerine başlamadan önce "Atatürk'ün kimyasını yaşamak, hissetmek istiyor iseniz bizim 2006 yılında çektiğimiz filmi izlemelisiniz. Atatürk dünya dansı yapıyor, hem de zeybek oynuyor. Atatürk batılı, batıcı değil. Batılı, bir o kadar da milli idi. Bizim bugünkü eksiğimiz işte o, biz batıcıyız. Batılı ama milli olabiliriz. Atatürk yapacağını yaptı, ömrünü harcadı" dedi. Sanatçı, "Şimdi sıra bizde dostlar" diyerek Mustafa kemal Atatürk'e sevgisini anlattı.

TÜRKÜ ARASINDA FİLİSTİN'İ ANLATTI

Türkülerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederek başlayan sanatçı Sümer Ezgü, kendisinin derlediği ve zihinlerde yer etmiş türküleri seslendirdi. İlk eser 'Yol Ver Bana Geçeyim' oldu. Ezgü, yorumladığı türkülerin arasında Filistin'de masum insanların üzerine bomba yağdırarak binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail'i de kınadı.

NEŞELİ TÜRKÜLERLE YANKILANDI

Sümer Ezgü, zengin repertuvarında yer alan 'Bahçelerde Kum Darı', 'Altın Tas İçinde Kınam Karıldı', 'Ey Hamamcı', 'Kuyu Dibi Taşlı Olur', 'Ovalar Ovalar Engin Ovalar', 'Şeker Almaya Geldim', 'Yaban Gülü' gibi türkülerin yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği 'Vardar Ovası', 'Cemilem' isimli türküleri seslendirdi. Sahnede davul-zurna eşliğinde zeybek oynayan Ezgü, 'İzmir Marşı'nı da seslendirdi. Sümer Ezgü, meydanı dolduran hayranlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı. (DHA)