Antalya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat şöleni yaşanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da 4-12 Kasım'da 500'den fazla etkinlik yapılacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, aylardır Türkiye'nin farklı şehirlerinde sergiler, konserler, tiyatrolar, opera ve bale temsilleri, sinema gösterimleri, çocuk etkinlikleri ve söyleşilerle milyonlarca ziyaretçiyle buluştu. 11 şehri kapsayan 500'den fazla mekanda 30 bine yakın sanatçının katılımıyla 4 binden fazla etkinliğin planlandığı 100 gün süren festival serisinin son durağı Antalya oldu.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Side Antik Kenti, Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kaleiçi başta olmak üzere 50'ye yakın noktada 500'den fazla etkinlikle festival coşkusu yaşanacak.

Festival, 4-5 Kasım'da Muratpaşa Lara bölgesinde yapılacak yelken yarışlarıyla başlayacak. Festival boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Side Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek ücretsiz konserler sanatseverlerle buluşacak. 4 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkrestası ve Arpanatolia konseriyle başlayacak Cumhuriyet Meydanı Konserleri, 5 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu'nun "Cumhuriyet Konseri" ile devam edecek.

10 Kasım'da ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü Anma Konseri ile sonsuzluğa uğurlanışının 85.yılında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.

Side Antik Tiyatro'su da 9 gün boyunca konserlere ev sahipliği yapacak. 6 Kasım'da Devlet Çoksesli Korosu, Carl Orff'un görkemli eseri Carmina Burana'yı seslendirecek.

Antalya Nekropol Müzesi açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla festival kapsamında Antalya Müzesi Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan 866 mezar ile mezarlardan çıkarılan 457 eserin yer aldığı Antalya Nekropol Müzesi açılacak.

Müzede, "Çoban Ressam" olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaşıp sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı "Konar Göçer" isimli sergisi yer alacak.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde "Likya'dan Pamfilya'ya Antik Kentler Fotoğraf Sergisi", "Bahadır Kalaycı'nın Koleksiyonundan Cumhuriyet Sergisi", "Fotomaraton Antalya Fotoğrafları Sergisi" gerçekleştirilecek. Sergilerin yanı sıra müzede her gün bir söyleşi yapılacak, arkeolojik eser konservasyon atölyeleri düzenlenecek.

Yörük kültürünü yaşatmak ve korumak adına Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evi'nde ise çocuklar için Yörükler üzerine düşünme felsefe atölyeleri olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda, Antalya Müzesi'nin kuruluşunda büyük emekleri olan ve hizmet ettiği yıllar boyunca Antalya tarihi ve kültürünü anlatan birçok önemli belge ve kitap bırakan Süleyman Fikri Erten'in objektifinden eski Antalya sergisi açılacak.

Türkiye'nin dört bir yanından 92 sanatçının heykel ve resim dalındaki eserlerinin yer aldığı "100. Yıla Özel 100 Eser Cumhuriyet Sergisi", DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde olacak. Antalya Aquarium'da gerçekleşecek Akdeniz Su Altı Arkeolojik Değerleri Resim Sergisi ise Akdeniz'in su altı zenginliklerini hatırlatacak. Side Müzesi de "Geçmişten Günümüze Side Antik Kenti" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.

Kazı başkanlarıyla tarihi mekanları gezme fırsatı

Tarih meraklıları festivale özel olarak Antalya'nın birbirinden değerleri kazı yerlerini Müzekart ile gezme imkanı bulacaklar. Prof. Dr. Nevzat Çelik ile Myra, Prof Dr. Havva Işık ile Patara, Doç Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın ile Olympos, Prof. Dr. Murat Arslan ile Phaselis, Dr. Mustafa Bilgin ile Aspendos, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ile Side, Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ile Perge, Doç Dr. Hasan Ertuğ Ergürer ile Syedra Antik Kent, Prof. Dr. Osman Eravşar ile Alanya Kalesi gezisi düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol'un Rönesans Rüyaları dijital veri heykeli, Antalya'da Suna ve İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Okan Bayülgen'in Shakespeare'in ünlü trajedisinden esinle yazdığı, yönettiği ve başrole hayat verdiği "Richard", başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı "Timsah Ateşi" ve Kerem Alışık, Emir Özden ile Hatice Aslan'ın yer aldığın "Küheylan" oyunları, Antalya'nın yeni nesil gösteri merkezi Cosmos Theatre'da sahnelenecek.

Festival boyunca Antalya, Sivas ve İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından "Toplu Hikayeler", "Buzlar Çözülmeden", "Peter Pan", "Midas'ın Kulakları" ve "Hırçın Kız" oyunları sahneye taşınacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi ise "Kamelyalı Kadın", "Şekeronya" ve Atatürk'ü Anma Konseri ile seyirciye buluşacak. Şiir ve görsel showlarla renklendirilmiş müzikal oyun "İzler" Side Antik Tiyatro'da oynanacak.

Festivalin son günü, 12 Kasım'da Antalya Arkeoloji Müzesi çok özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Caz Özhan'ın öğrencileri ve küçük kemancılar Peren Alan, Atahan Dinç, Nehir Kıran Cameratalia Oda Orkestrası ile beraber sahne alacaklar.

Etkinliklere katılmak isteyenler, detaylı bilgiye "https://antalya.kulturyolufestivalleri.com" adresinden ulaşabilecek.