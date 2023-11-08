Antalya Kültür Yolu Festivali'nde askeri bando konser verdi
- Güncelleme:
Kültür Sanat Haberleri
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı Antalya'da, 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bandosu konseri düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı Antalya'da, 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bandosu konseri düzenlendi.
Saat Kulesi önünde Antalya Kültür Yolu Festivali dolayısıyla gerçekleştirilen konserde askeri bando sahne aldı.
Yarbay Mustafa Tunçbilek'in yönettiği konserde, Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Şahin orkestra eşliğinde Atatürk'ün en sevdiği türkü ve marşları seslendirdi.
Alanda toplananlar ellerinde Türk bayraklarıyla bando takımına eşlik etti.
Kaynak: AA / Kültür Sanat