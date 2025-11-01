Haberler

Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehre yayılan etkinliklerin ardından Antalya'da başladı. Festival, 1-9 Kasım tarihleri arasında konser, tiyatro ve sanat etkinlikleri ile devam edecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20'nci ve son durağı olan Antalya Kültür Yolu Festivali başladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 8 ay boyunca 7 bölgede, 20 şehirde milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Festival bu yıl, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek finalle sona erecek. 1-9 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılışı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilecek konserler, tiyatro oyunları, opera ve bale temsilleri, sergiler, sinema gösterimleri, gastronomi etkinlikleri, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve sokak performanslarıyla Antalya'ya bir kültür ve sanat şöleni yaşatacak.

'FESTİVALİMİZ AVRUPA'NIN EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONLARI ARASINDA'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, festivalin 5 yıl önce bir şehirle başladığını belirterek, "Yolculuğumuz bugün 7 bölgede 20 şehre ulaşan büyük bir kültür sanat seferberliğine dönüştü. Amacımız kültür sanatta bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla şehirlerimizin kimliğini güçlendirmek, geleneksel ve çağdaş sanatın tüm renklerini toplumumuzun her kesimi ile buluşturmak ve ülkemizi dünya kültür sahnesinde hak ettiği noktaya taşımaktır. Türkiye Kültür Yolu Festivali sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük kültür sanat festivallerinden birisi haline gelmiştir. Festivalimiz Avrupa'nın en prestijli organizasyonları arasında yer almış ve Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edilmiştir" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL 26 ŞEHİRDE YAPACAĞIZ'

Festivalin en prestijli sanat topluluklarına ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Önümüzdeki yıl bu coşkuyu siz sanatseverlerden aldığımız güç ve ilhamla 26 ili kapsayarak daha da büyüyeceğiz. Antalya'mız dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden birisi, turizmin başkenti. Kültür ve dünya miraslarının kesişim noktası. Bu yıl Antalya Kültür Festivalimiz 9 gün boyunca 67 farklı noktada 517 etkinlik ve şehrimizi bir kez daha Akdeniz'in kültür ve sanat başkenti haline getirilecek. Patara'dan Perge'ye, Kaleiçi'nden Aspendos'a her köşesinde tarih, kültür, sanat ve yaşanmışlık barındıracak. Bu festival etkinlikler silsilesi değil, şehirlerimize ekonomik hareketlilik kazandıran yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturan, kültürel etkileşimi arttıran bir organizasyon" diye konuştu.

'TÜRKİYE, TURİZMDE EN İDDİALI ÜLKELERDEN BİRİSİ'

Turizm rakamlarına da değinen Alpaslan, "Türkiye turizmde rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu yıl da ilk 9 ayda 50 milyar dolarlık turizm geliri ile yeni bir rekora imza attı. Türkiye, turizmde en iddialı ülkelerden birisi konumuna geldi" dedi. Festival açılının ardından sanat sergisi ziyareti yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
