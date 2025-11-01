Haberler

Antalya Kültür Yolu Festivali başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan ve 517 etkinliğin gerçekleştirileceği Antalya Kültür Yolu Festivali başladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan ve 517 etkinliğin gerçekleştirileceği Antalya Kültür Yolu Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, Antalya'nın, tarihi, doğası, kültürü ve insanıyla ülkenin dünyaya açılan en güçlü vitrini, medeniyetler mirasının Akdeniz'deki en kıymetli durağı olduğunu söyledi.

Festivalin finalini Antalya'da gerçekleştirdiklerini anlatan Alpaslan, "Beş yıl önce bir şehirde başlayan yolculuğumuz, bugün 7 bölgede 20 şehre ulaşan büyük bir kültür sanat seferberliğine dönüştü." dedi.

Alpaslan, amaçlarının kültür sanatla bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla şehirlerin kimliğini güçlendirmek, geleneksel ve çağdaş sanatın tüm renklerini toplumun her kesimiyle buluşturmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'yi dünya kültür sahnesinde hak ettiği noktaya taşımak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Alpaslan," Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamı, çeşitliliği ve katılımcı sayısıyla sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük kültür sanat festivallerinden biri haline gelmiştir. Geldiği bu noktada, festivalimiz Avrupa'nın en prestijli kültür organizasyonları arasında yer almış ve Avrupa Festivaller Birliğine kabul edilmiştir." diye konuştu.

Alpaslan, Adana'da başlayan yolculuğun, ülkenin 7 bölgesindeki 20 şehirde, binden fazla mekanda, binlerce etkinlikte on binlerce sanatçının milyonlarca sanatseverle buluşturarak rekorlar kırıldığını ifade etti.

Her yaşa, her kesime, her ilgi alanına dokunan etkinliklerle kültürü geniş bir satha yaymaya, kültüre ve sanata erişimi Türkiye'nin her köşesinde güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Alpaslan, "Önümüzdeki yıl bu coşku, siz sanatseverlerimizden aldığımız güç ve ilhamla 26 şehri kapsayarak daha da büyüyecek, gelişecek ve çeşitlenecek." şeklinde konuştu.

67 farklı noktada etkinlikler olacak

Alpaslan, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin 9 gün boyunca 67 farklı noktada, 517 etkinlikle şehri bir kez daha Akdeniz'in kültür ve sanat başkenti haline getireceğini söyledi.

Patara'dan Perge'ye, Kaleiçi'nden Aspendos'a her köşesinde tarih, kültür, sanat ve yaşanmışlık barındıran Antalya'nın dokuz gün boyunca kültür ve sanatla anılacağını belirten Alpaslan, etkinliklerde Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı misafirlere de farklı deneyimler sunulacağını anlattı.

Alpaslan, festivalin, etkinliklerin yanı sıra şehirlere ekonomik hareketlilik kazandıran, yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturarak kültürel etkileşimi arttıran, sanatçılara yeni alanlar açan, sahip olunan eşsiz somut ve somut olmayan kültürel mirası dünyaya tanıtan büyük bir markalaşma projesi olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Alpaslan, "Bu ülkenin bu büyük milletin önünde durmaya, Türkiye Yüzyılının gerçekleşmesine kimsenin gücü yetmeyecek. Hiç durmadan bu ülkenin büyümesi ve her alanda rakipsiz olması için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Özellikle çocukları ve gençleri de sanat şölenine ortak olmaya davet eden Alpaslan, Türkiye'nin turizmde rekorlar kırmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Antalya Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ile ressam Raşit Altun'un "Sır" isimli sergisini gezdi.

Festival, 9 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.