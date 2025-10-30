Antalya Kültür Yolu Festivali 1 Kasım'da başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan 1 Kasım'da başlayacak Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 67 farklı noktada 517 etkinlik düzenlenecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, tarihin, güneşin ve sanatın iç içe geçtiği Antalya'da, 1-9 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde, 67 farklı noktada 9 gün boyunca 517 etkinliğe ev sahipliği yapılacak.

Festival kapsamında, Antalya Kültür Sanat Sergi Salonu'nda, dünyaca ünlü sanatçı Rene Magritte'in orijinal eserlerinin yer aldığı "Sürrealist Kıvılcım" ile Kenan Işık'ın gravür estetiğiyle şekillendirdiği "Zamanın Katmanları" sergileri açılacak.

Antalya'nın somut olmayan kültürel miraslarından Barak Kilimi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki "Yaşayan Miras: Barak Kilimi Sergisi" ile yeniden hayat bulacak. Hıdırlık Kulesi ise yapay zeka destekli "Seyyah: Anadolu Medeniyetleri" dijital sanat uygulamasıyla izleyicilere etkileşimli deneyim yaşatacak.

Tarihi Antalya Saat Kulesi'ne "Zamanın Hüneri" adlı gösteri yansıtılacak. Bülent Ecevit Kültür Merkezi, "Gökyüzünden Türkiye", "Yalnız Kalabalık Resim Sergisi" ve "Antik İzler Göbeklitepe Seramik Sergisi", RuinAdalia Hotel, "Harmoni Karma Sergisi", Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi, "102 Eser Cumhuriyet Sergisi", Hadrian Kapısı, "Somut Olmayan Kültür Taşıyıcısı: Keçecilik", Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi ise "Şems: Doğuma ve Ölüme Bir Şahit" sergileriyle sanatseverleri ağırlayacak.

Casa Sur Antalya, Belmondo Suites Old Town, Himmet Öcal Khan Sanat Galerisi, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, Myra Antik Tiyatro ve Alanya Müzesi gibi birçok mekanda çok sayıda karma ve tematik sergiler açılacak.

Festival boyunca Bengü, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Aydilge, Soner Sarıkabadayı, Haktan, Sagopa Kajmer, Buray ve Derya Uluğ gibi ünlü isimler Konyaaltı Beach Park'taki sahnede sevenleriyle buluşacak.

Anjelika Akbar, Peter Theremin, Cameratalia, Cengiz Özkan, Yonca Evcimik, Muharrem Temiz, Umut Akyürek gibi sanatçılar performanslarını sergileyecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Atatürk'ü Anma Konseri" ve Umut Akyürek'in "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü haftasında sanatla anılacak.

Ayrıca Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, konser verecek. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının güçlü yapımları arasında yer alan "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikali, "Mutlu Son" müzikli oyunu, "Paquita/Bir Yaz Gecesi Rüyası" bale temsili ve "Therese Raquin (Bir Cinayetin Anatomisi)" sahnelenecek.

KKTC ile ortak prodüksiyon olan "Saraydan Kız Kaçırma" operası Osmanlı'nın görkemli dönemlerinden bir hikayeyi sahneye taşırken, Ankara Devlet Tiyatrosu "Kan Kardeşler" müzikaliyle izleyiciyle buluşacak. Anadolu Ateşi ise Aspendos Antik Kenti'nde gösteri sunacak.

Fotoğraf tutkunları "FotoMaraton Antalya" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde şehrin en özel karelerini yakalamak için yarışacak. "Kültür Meclisi: Münazara Turnuvası" gençleri bir araya getirecek, gastronomi meraklıları Zincirli Han'da düzenlenecek "İki Kıyı Tek Sofra Tadım Etkinliği"nde Girit ve Antalya mutfağının tatlarını keşfedecek. "Antalya Reçelleri Brunch Etkinliği" de yapılacak.

Tarih ve kültür meraklıları için Myra/Andriake, Phaselis, Patara, Olympos, Aspendos, Sillyon, Perge, Side, Termessos, Syedra ve Antiochia Ad Cragum kazı alanları ile Alanya Müzesi'ne geziler düzenlenecek, Kaleiçi'ndeki atölye ve geziler de arkeoloji tutkunlarını ağırlayacak.

Ebru Kocaacar, Necmi Alpagot, Emir Gündal, Olcay Okutan, Rukselan Selek, Kelly Pınar Goodwin, Ümit Mirza Çavuşoğlu, Selma Gençel, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Giray Ercenk, Boran Eser Kavaz, Mustafa Sekban ve Beyhan Budak gibi alanında uzman isimlerle söyleşi düzenlenecek.

Çocuklar için de etkinlikler yapılacak

"Keçe", "Ebru", "Ahşap Kaşık Yapımı", "Çarpana", "Seramik", "Kalemişi", "Çalgı Yapımı", "Kuyumculuk", "Minyatür" ve "Tezhip" atölyelerinde katılımcılar geleneksel sanatları deneyimleyerek kendi eserlerini yaratma fırsatı bulacak.

"Kültürel Miraslar ve Simülasyon Deneyim Atölyesi" ile VR teknolojisi kültürel mirasla birleşecek, festivalin mobil sinema tırı "Sinema Yollarda" açık hava sineması keyfini Antalya'nın farklı ilçelerine taşıyacak.

Erasta AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler "Sen de Çal" projesiyle yeteneklerini sergileyecek. Hadrian Kapısı'nda kurulacak "ArtMeydan"da ise sanatçılar, halkla iç içe performanslarını sergileyecek.

Konyaaltı Beach Park'ta kurulacak "Çocuk Köyü", miniklerin buluşma noktası olacak. "Gökyüzü Gözlem", "Etnospor Tırı", "Aselsan" gibi tematik alanlarda bilimden spora uzanan etkinlikler festival boyunca Çocuk Köyü'nde yer alacak.

"Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi" çocuklara tarih bilincini aşılayacak. Minikler, "TRT Market" ile TRT'nin sevilen lisanslı ürünlerine kavuşacak. Yazar Koray Avcı Çakman festival kapsamında minik okurlarıyla buluşacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Rapunzel" çocuk operasını sahneleyecek.

Festival kapsamında gastronomi kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla, ünlü şefler Antalya'da belirlenen 10 "lezzet noktası" restoranında kente özgü yöresel yemekleri misafirlerle buluşturacak.

"Hedefimiz kapsayıcı bir turizm modelini hayata geçirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin kentin sahip olduğu eşsiz mirası ve kültürel çeşitliliği ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtma fırsatı sunduğunu belirtti.

Festivalin, yerel sanatçıları, zanaatkarları ve kültürel oluşumları desteklerken, kentteki ekonomik hareketliliği de artırdığını vurgulayan Ersoy, "Bu tür etkinlikler, Antalya'nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde ziyaret edilebilecek bir kültür ve turizm destinasyonu olarak güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Hedefimiz, Antalya'yı kültür ve sanatın da merkezi haline getirerek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir turizm modelini hayata geçirmektir." ifadelerini kullandı.