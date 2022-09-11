Antalya kültür sanat haberi | 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak Kültür Sanat Haberleri Antalya haberine göre Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de caz topluluğu "Klaipeda Castle Jazz Band" konseriyle başlayacak. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de caz topluluğu "Klaipeda Castle Jazz Band" konseriyle başlayacak. Alanya Belediyesince organize edilen Caz Günleri, bu yıl 22-25 Eylül'de sanatseverleri cazın farklı renkleriyle 17. kez buluşturacak. Tarihi Kızılkule önünde gerçekleştirilecek ve müzikseverlerin ücretsiz takip edebileceği organizasyonun açılışı, 22 Eylül saat 20.30'daki "Klaipeda Castle Jazz Band" konseriyle yapılacak. Aynı gün saat 22.30'da "Jazz Project Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio" sahne alacak. Deniz Taşar, Steffen Morrison 23 Eylül, Maya Azucena, Carlton Smith 24 Eylül ve Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül ile Barbaros "Around The World" 25 Eylül'de cazseverlerle bir araya gelecek. Kültür Sanat Kaynak: AA / Mustafa Kurt Alanya Eylül Kültür Sanat Haberler

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