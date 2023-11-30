Antalya Kitap Fuarı Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Antalya Kitap Fuarı, yerel yazar ve şairlerin eserlerini tanıtma ve imzalama fırsatı bulduğu bir etkinlik olarak devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, altıncı gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda, yerel yazar ve şairler de eserlerini okurlarına tanıtma ve imzalama fırsatı buluyor.

"Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını Birlikte Yazıyoruz" mottosuyla bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 13. Antalya Kitap Fuarı'nın 6'ncı gününde yazar-okur buluşmaları devam ediyor. Kitapseverler, fuar alanını gezerek bol bol kitap alıyor.

Yerel yazarlar stant açtı

Antalya Kitap Fuarı'nda yerel yazar ve şairler de eserlerini okurlarına tanıtma ve imzalama fırsatı buluyor. Antalya Şair, Ozan, Yazar, Bestekarlar Kültür Derneği (ANŞOYAD), Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) ve bazı kültür sanat kurumları da yazar-şair üyeleri için tanıtım standı açtı. Yerel yazarlar, kitaplarını imzaladı.

Hem yazar hem ev sahibi

Antalya Kitap Fuarı'nın ev sahibi ve aynı zamanda yazar olarak yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarda her gün okurlarıyla bir araya geliyor. Başkan Muhittin Böcek, 'Ben Bu Şehre Aşığım' ve 'İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet' kitaplarını imzalayarak, vatandaşlar ile sohbet ediyor. Başkan Böcek, vatandaşlara ve fuara katılan yazarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

3 Aralık'a kadar sürecek

13. Antalya Kitap Fuarı'nın 6'ncı gününde yazarlardan Hidayet Karakuş, Şükrü Erbaş, Nesrin Hazer, Zekiye Doğan, Özge Gargun ve İsmail Akar okurları için kitaplarını imzaladı. Antalya Kitap Fuarı, 3 Aralık Pazar gününe kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak. - ANTALYA